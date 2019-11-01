На золотом руднике в Магаданской области произошел пожар

По данным источников «РИА Новости» и ТАСС в экстренных службах, из шахты эвакуировали 15 горняков, никто не пострадал. Рудник «Ольча» принадлежит золотодобывающей компании Polymetal

Фото: polymetalinternational.com

Пожар произошел на золоторудной шахте в Магаданской области, из нее эвакуировали 15 человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. «На горизонте порядка 400 м на руднике «Ольча» загорелась техника. Работа рудника остановлена», — сказал собеседник агентства.

По данным источника «РИА Новости» в экстренных службах региона, на поверхность выведены 15 горняков. Как сообщили ТАСС спасатели, инцидент произошел из-за загоревшегося на горизонте 395 м транспортера породы. По данным агентства, пострадавших среди 15 выведенных на поверхность нет, ведется тушение пожара. В экстренных службах уточнили, что ЧП произошло в Среднеканском районе.

Рудник «Ольча» принадлежит Омолонской золоторудной компании (входит в состав Polymetal), которая специализируется на разработке золотоносных месторождений. РБК направил запрос в Polymetal. Помимо «Ольчи» в Магаданской области в состав Омолонского хаба компании входят месторождения «Биркачан», «Сопка Кварцевая» и «Цоколь».

22 октября стало известно о происшествии на руднике «Таймырский» («Норникель»), в результате которого погибли трое рабочих и несколько человек пострадали. По факту гибели СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 216 УК). В качестве версии гибели рабочих называли удушье.