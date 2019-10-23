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СК возбудил дело после гибели троих рабочих на руднике «Норникеля»

СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело после гибели троих рабочих на руднике «Таймырский» в Норильске.

Дело открыли по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц (ч. 3 ст. 216 УК РФ), говорится в сообщении ведомства.

Согласно предварительным данным, погибшие могли отравиться неустановленным веществом.

Материал дополняется

Теги: Норильск, рудник
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