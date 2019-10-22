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«Норникель» сообщил о гибели трех человек при аварии на руднике
Три тела были обнаружены на горизонте 1445 метров на руднике «Таймырский», еще несколько горняков пострадали. В МЧС заявили, что обрушения не было
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На руднике «Таймырский» 22 октября произошло чрезвычайное происшествие. Об этом сообщается на сайте «Норникеля».

По предварительным данным, погибли три человека, еще несколько пострадали. Уточняется, что три тела без признаков жизни были обнаружены в 16:30 по местному времени на горизонте 1445 метров.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работает военизированная горноспасательная часть. «Норникель» начал внутреннее расследование в связи с инцидентом и будет предоставлять информацию по мере ее поступления, уточняется в заявлении компании.

Как уточнили РБК в управлении МЧС по Красноярскому краю, происшествие на руднике не связано с обрушением. «Нашли погибших рабочие. Сейчас на месте работает полиция, а СК будет узнавать причины случившегося. Силы средств МЧС России не привлекались, так как в этом не было необходимости», — сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту гибели рабочих на руднике «Норникеля» следственное управление СК России по Красноярскому краю начал проверку, сообщается на сайте ведомства. По предварительным данным следствия, погибли трое рабочих в возрасте 40, 45 и 49 лет. Сейчас на месте происшествия работает следователь, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

После новости о происшествии акции «Норникеля» на Московской бирже снизились на 1,37% — до 16 082 руб. за штуку.

Рудник «Таймырский» включен в состав добывающих активов заполярного филиала компании «Норильский никель» и расположен на полуострове Таймыр. Предприятие ведет разработку месторождений сульфидных медно-никелевых руд Талнахское и Октябрьское. Рудник занимает первое место по объемам добычи руды среди предприятий «Норникеля»: здесь добывается более 35% никеля, 21% меди и более 38% кобальта.

В начале июля 2017 года в шахте рудника компании «Заполярная» в Норильске во время горнопроходческих работ произошел взрыв метана. Жертвами происшествия тогда стали четверо шахтеров, страховые компании выплатили их семьям по 2 млн 25 тыс. руб. По данным «Норникеля», причиной ЧП стали нарушения ведения работ в условиях газового режима со стороны «Заполярной строительной компании».

Автор: Кристина Астафурова
Теги: «Норникель», авария на шахте
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