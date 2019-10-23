«Норникель» назвал предварительную причину гибели людей на руднике

Предварительной причиной гибели трех работников рудника «Таймырский» в Красноярском крае стало удушье от недостаточного содержания кислорода в атмосфере выработки. Об этом сообщает пресс-служба «Норникеля».

Были проведены исследования воздуха в выработке, которые не показали превышения пределов допустимых норм ядовитых или вредных веществ. Установлено, что трагедия не связана с горно-геологическими условиями и с технологическими процессами.

Операционный директор компании Сергей Дяченко пояснил, что выработка была тупиковая и давно оставлена без работы, пишет ТАСС.

О ЧП на руднике в окрестностях Норильска «Норникель» сообщил 22 октября. В результате происшествия погибли трое мужчин, несколько человек пострадали.