Шоу Навки передаст все средства от выступления на лечение Заворотнюк

Ранее о болезни Анастасии Заворотнюк сообщили ее родные. СМИ утверждали, что у актрисы рак головного мозга

Татьяна Навка (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Все средства от проведения 10 ноября в Москве ледового шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек» будут переданы на оказание помощи Анастасии Заворотнюк и женщинам, ведущим борьбу с онкологическими заболеваниями. Об этом говорится в официальном заявлении компании Navka Show, опубликованном на ее сайте.

«Я и наша команда приняли решение, что все средства, собранные от проведения шоу в Москве в ДС «Мегаспорт» «Аленький цветочек» 10 ноября, пойдут в помощь и поддержку семье моего друга Петра Чернышева, а именно его супруге Анастасии Заворотнюк, а также фондам, которые оказывают помощь тем женщинам, которые оказались в подобной ситуации», — приводятся в сообщении слова Навки.

В сообщении также говорится, что коллектив Navka Show выражает искреннюю поддержку Петру Чернышеву (играет ведущие роли в мюзиклах «Руслан и Людмила» и «Аленький цветочек») и желает его супруге Анастасии Заворотнюк скорейшего выздоровления.

«В наших мюзиклах на льду мы рассказываем зрителям — детям и взрослым — сказку о любви, способной творить настоящие чудеса и исцелить от всех болезней. Так почему бы самим не сотворить чудо?» — отметила Навка.

Сообщения о госпитализации Заворотнюк появились в середине сентября. Позже СМИ писали, что у актрисы обнаружили рак головного мозга и ее ввели в искусственную кому с подключением к аппарату вентиляции легких.