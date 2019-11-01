Светлаков заявил о предложенных ему деньгах за участие в споре по храму

Светлаков заявил о предложенных ему деньгах за участие в споре по храму

Во время протестов в Екатеринбурге юмористу Сергею Светлакову предложили деньги за участие в конфликте. Однако поддержать какую-либо из сторон он отказался

Сергей Светлаков (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Ведущий и юморист Сергей Светлаков рассказал в интервью РБК, что во время протестов в Екатеринбурге ему предлагали деньги за поддержку одной из сторон в конфликте.

«Я хочу приехать, разобраться. Я приехал, пытался разобраться с одним, с другим. Мне звонили, предлагали деньги за одну из сторон, чтобы полететь в Екатеринбург. Я сказал, что это невозможно», — сообщил Светлаков.

Вместе с тем артист отметил, что не поддерживает ни одну из сторон. «Я не любитель быстро реагировать в соцсетях. У меня позиция всегда есть, однако когда мне звонят, спрашивают: "Ты за храм или за сквер?", я не могу ответить», — сообщил он.

В поддержку храма Святой Екатерины в марте выступал партнер Светлакова по юмористическим передачам Михаил Галустян. Как писало Ura.ru, он принял участие в молебне о храме. Вместе с ним тогда на площади были Сергей Безруков, Алексей Чадов, Михаил Пореченков, Егор Пазенко. Как отмечало Ura.ru, рядом с актерами тогда стояли один из спонсоров строительства храма, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин и и губернатор области Евгений Куйвашев.