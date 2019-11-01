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Протесты из-за храма в Екатеринбурге ,  
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Светлаков заявил о предложенных ему деньгах за участие в споре по храму
Во время протестов в Екатеринбурге юмористу Сергею Светлакову предложили деньги за участие в конфликте. Однако поддержать какую-либо из сторон он отказался
Сергей Светлаков (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Ведущий и юморист Сергей Светлаков рассказал в интервью РБК, что во время протестов в Екатеринбурге ему предлагали деньги за поддержку одной из сторон в конфликте.

«Я хочу приехать, разобраться. Я приехал, пытался разобраться с одним, с другим. Мне звонили, предлагали деньги за одну из сторон, чтобы полететь в Екатеринбург. Я сказал, что это невозможно», — сообщил Светлаков.

Вместе с тем артист отметил, что не поддерживает ни одну из сторон. «Я не любитель быстро реагировать в соцсетях. У меня позиция всегда есть, однако когда мне звонят, спрашивают: "Ты за храм или за сквер?", я не могу ответить», — сообщил он.

В поддержку храма Святой Екатерины в марте выступал партнер Светлакова по юмористическим передачам Михаил Галустян. Как писало Ura.ru, он принял участие в молебне о храме. Вместе с ним тогда на площади были Сергей Безруков, Алексей Чадов, Михаил Пореченков, Егор Пазенко. Как отмечало Ura.ru, рядом с актерами тогда стояли один из спонсоров строительства храма, глава Русской медной компании Игорь Алтушкин и и губернатор области Евгений Куйвашев.

Эксклюзивное интервью. Сергей Св
(Видео: Телеканал РБК)

Общественный конфликт из-за планов строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге развернулся весной 2019 года. Храм предлагалось построить на месте сквера у Театра драмы в центре города. Спонсорами строительства выступили Русская медная компания (РМК) Игоря Алтушкина и Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) Андрея Козицына.

Общество
Конфликт из-за храма в Екатеринбурге. Что важно знать

Однако против этих планов выступили активисты, потребовавшие сохранить сквер. Протесты переросли в столкновения активистов с полицией, сопровождавшиеся массовыми задержаниями. На протесты обратил внимание президент Владимир Путин, предложивший провести опрос общественного мнения перед строительством храма.

В результате в июне местная епархия отказалась от строительства храма в сквере. По итогам опроса большинство участников подержали предложение о строительстве храма в центре города на территории бывшего Уральского приборостроительного завода. За него проголосовали 56 тыс. 8 человек, или 57,66% жителей.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Сергей Светлаков, храм, Екатеринбург
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