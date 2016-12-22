Суд оставил под арестом экс-директора компании-владельца «Зимней вишни»

Кемеровский областной суд оставил под арестом бывшего генерального директора Кемеровского кондитерского комбината, компании-владельца сгоревшего ТРЦ «Зимняя вишня», Юлию Богданову. Об этом сообщил представитель суда, передает «РИА Новости».

Как отмечается в сообщении, суд рассматривал апелляционную жалобу на продление ареста Богдановой и решил ее не удовлетворять. Таким образом, решение Центрального районного суда Кемерово о продлении ареста бывшего генерального директора до 24 ноября останется в силе.

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В результате погибли 60 человек, большинство из которых дети. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, по которому проходят 12 фигурантов, в том числе бывшие руководители областного МЧС.

После пожара в ТЦ «Зимняя вишня» МЧС приняло решение провести проверки пожарной безопасности в торговых центрах в России. Всего ведомство проверило 90 тыс. подобных зданий. В ходе проверок было обнаружено 280 тыс. нарушений норм пожарной безопасности.