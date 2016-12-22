«Кэшбери» приостановила работу

Группа компаний, в которой Центробанк заподозрил финансовую пирамиду, временно заблокирует ввод и вывод средств, начисление бонусов и внутренние переводы

Фото: Кэшбери / VK

Группа компаний «Кэшбери» приостановила деятельность до 1 ноября. Об этом говорится в обращении председателя правления группы Артура Варданяна, опубликованном на YouTube-канале ГК.

«Мы вынуждены уйти на трехнедельные каникулы для восстановления заблокированных счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами», — заявил Варданян, назвав трудности временными. Он также сказал о «новостной вакханалии» и «шквале грязи и негатива» от СМИ.

Группа компаний временно заблокирует ввод и вывод средств, начисление бонусов и внутренние переводы.

Ранее в деятельности «Кэшбери» Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды. Регулятор передал данные в Генеральную прокуратуру и МВД.

ЦБ сообщил, что компании группы ведут деятельность, используя принципы сетевого маркетинга, обещая при этом завышенный доход, и предлагают финансовые услуги без необходимой для этого лицензии.

Регулятор называл «Кэшбери» одной из самых масштабных финансовых пирамид, выявленных за последние годы: потенциальный ущерб для клиентов оценивается в 1 млрд руб.

«Кэшбери» позиционирует себя как «площадку взаимного кредитования», «выстраивающую процессы взаимодействия между инвесторами и заемщиками». Сервис прогнозирует доходность до 600% годовых для займов физлицам, до 228,5% годовых — для займов предприятиям.