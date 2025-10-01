 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Глава Минпросвещения назвал сроки массового внедрения госучебников

Глава Минпросвещения Кравцов пообещал массово внедрить госучебники в 2028 году
В федеральном перечне сейчас преобладают коммерческие учебники, а государственные пока только по истории и обществознанию. Госучебники отличают принадлежность прав государству и цена, сказал министр
Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Государственные учебники по всем предметам планируется массово внедрять с 1 сентября 2028 года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе прямой линии.

По его словам, сегодня в федеральном перечне учебников преобладают коммерческие учебники, «хотя по каждому предмету только один учебник», а государственные учебники пока только по истории и обществознанию.

«Планируется поэтапный переход на государственные учебники. Начиная со следующего, 2027 года, мы планируем представить государственные учебники по естественно-научным предметам, русскому языку, литературе. Нужна апробация. И мы так смотрим, что массовое внедрение [начнется] с 1 сентября 2028 года», — сказал Кравцов.

Мединский объяснил смену обложки учебников по истории для 11-х классов
Общество
Фото:vr_medinskiy / Telegram

Глава Минпросвещения назвал два отличия коммерческих учебников от государственных: права на последние принадлежат государству, и они стоят дешевле.

«У нас цена на коммерческие учебники в мягком переплете 1300–1400 руб., это очень высокая цена. А цена государственного учебника — 209 руб. с учетом доставки», — отметил он.

Кравцов также сообщил, что в следующем учебном году планируется ввести новые учебники истории родного края по всей стране. «Мы эту работу ведем вместе с Владимиром Ростиславовичем Мединским [помощник президента России]. Уже в ряде регионов такие учебники есть. Они прошли соответствующую экспертизу и внедряются с этого учебного года. Но максимальный переход на региональные учебники планируется со следующего учебного года», — пояснил министр.

Кроме того, тогда же школы, как планируется, перейдут на единую линейку учебников по истории с 5 по 11 классы. «Сейчас школьники у нас учатся по новым государственным учебникам 10–11 классов с 1 сентября по всей линейке, а также по обществознанию — 9–11 классы», — добавил он.

Летом 2023 года был представлен обновленный учебник истории для старшеклассников. Существенные изменения коснулись раздела новейшей истории — с 1970-х годов до наших дней. В учебник также добавили главу о военных действиях на Украине. В мае Кравцов анонсировал появление единых школьных учебников по всем предметам.

Читайте РБК в Telegram.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Елена Чернышова
Сергей Кравцов Минпросвещения учебники школы
Сергей Кравцов фото
Сергей Кравцов
политик, министр просвещения России
17 марта 1974 года
Материалы по теме
В Минпросвещения назвали недопустимым переход на электронные учебники
Общество
Кравцов допустил создание учебника по истории Союзного государства
Общество
Путин поздравил ректора МГИМО с юбилеем и поблагодарил за учебник истории
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 30 сентября
EUR ЦБ: 97,14 (-0,54) Инвестиции, 30 сен, 16:07 Курс доллара на 30 сентября
USD ЦБ: 82,87 (-0,74) Инвестиции, 30 сен, 16:07
В Израиле узнали о планах федерации вызвать в сборную российского вратаря Спорт, 15:51
Что отличает бизнес-центры класса Prime РБК и ГАЛС, 15:47
ЕС отдал Украине €4 млрд из российских активов Политика, 15:44
Зампреда партии «Яблоко» задержали по делу о фейках об армии Политика, 15:43
Bild узнала, что в Мюнхене мужчина устроил взрыв в доме из-за наследства Общество, 15:37
Макрон оценил позицию Бельгии по использованию российских активов Политика, 15:32
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Удар «Искандера» по украинским фурам с дальними дронами сняли на видео Политика, 15:17
Кузнецова и Федерер стали номинантами на включение в Зал теннисной славы Спорт, 15:16
В Индии назвали возможные даты визита Путина в страну Политика, 15:13
Песков ответил на фразу Хегсета «хочешь мира — готовься к войне» Политика, 15:06
Польская прокуратура запросила арест для украинца по делу Nord Stream Политика, 15:04
Bloomberg узнал о плане G7 значительно ужесточить санкции против России Политика, 15:04
«Политеховского маньяка» подозревали еще после первого убийства Общество, 15:01