Глава Минпросвещения назвал сроки массового внедрения госучебников

В федеральном перечне сейчас преобладают коммерческие учебники, а государственные пока только по истории и обществознанию. Госучебники отличают принадлежность прав государству и цена, сказал министр

Сергей Кравцов (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Государственные учебники по всем предметам планируется массово внедрять с 1 сентября 2028 года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе прямой линии.

По его словам, сегодня в федеральном перечне учебников преобладают коммерческие учебники, «хотя по каждому предмету только один учебник», а государственные учебники пока только по истории и обществознанию.

«Планируется поэтапный переход на государственные учебники. Начиная со следующего, 2027 года, мы планируем представить государственные учебники по естественно-научным предметам, русскому языку, литературе. Нужна апробация. И мы так смотрим, что массовое внедрение [начнется] с 1 сентября 2028 года», — сказал Кравцов.

Глава Минпросвещения назвал два отличия коммерческих учебников от государственных: права на последние принадлежат государству, и они стоят дешевле.

«У нас цена на коммерческие учебники в мягком переплете 1300–1400 руб., это очень высокая цена. А цена государственного учебника — 209 руб. с учетом доставки», — отметил он.

Кравцов также сообщил, что в следующем учебном году планируется ввести новые учебники истории родного края по всей стране. «Мы эту работу ведем вместе с Владимиром Ростиславовичем Мединским [помощник президента России]. Уже в ряде регионов такие учебники есть. Они прошли соответствующую экспертизу и внедряются с этого учебного года. Но максимальный переход на региональные учебники планируется со следующего учебного года», — пояснил министр.

Кроме того, тогда же школы, как планируется, перейдут на единую линейку учебников по истории с 5 по 11 классы. «Сейчас школьники у нас учатся по новым государственным учебникам 10–11 классов с 1 сентября по всей линейке, а также по обществознанию — 9–11 классы», — добавил он.

Летом 2023 года был представлен обновленный учебник истории для старшеклассников. Существенные изменения коснулись раздела новейшей истории — с 1970-х годов до наших дней. В учебник также добавили главу о военных действиях на Украине. В мае Кравцов анонсировал появление единых школьных учебников по всем предметам.