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Мединский объяснил смену обложки учебников по истории для 11-х классов

Фото: vr_medinskiy / Telegram
Фото: vr_medinskiy / Telegram

Помощник президента Владимир Мединский объяснил, почему на обложку нового учебника по истории для 11-х классов поместят изображение стыковки космических кораблей «Союз» и «Аполлон».

Советский летчик-космонавт Алексей Леонов рассказывал Мединскому, что «стыковка удивительным совпадением прошла прямо над Эльбой», поделился помощник президента в своем телеграм-канале. «Смысл [нового изображения на обложке]: Россия всегда за сотрудничество», — объяснил Мединский.

Кроме того, фоном на переплете учебника изобразят суперкубок по хоккею СССР-Канада. «Любые битвы — только в спорте», — отметил политик.

На обложках учебников истории покажут стыковку «Союз» — «Аполлон»
Общество
Фото:Александр Река / ТАСС

Ранее на лицевой стороне учебников по всеобщей истории для 11-х классов была напечатана фреска Ганса Энри в Женеве близ здания ООН. О том, что обложки планируют обновить осенью 2025 года, Мединский сообщил в июне.

Первая стыковка советского космического корабля «Союз» и американского «Аполлон» состоялась 17 июля 1975 года. Это событие заложило основу для будущих международных полетов и стало знаковым в истории мировой космонавтики.

В 1972 году состоялась серия из восьми товарищеских матчей между сборными по хоккею СССР и Канады. Это были первые подобные встречи профессиональных хоккеистов. Первый матч выиграла советская сборная со счетом 7:3. Сборная Канады победила в четырех встречах серии, сборная СССР — в трех, один матч окончился ничьей.

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Владимир Мединский единый учебник истории обложка
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