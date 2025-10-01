Цивилев: проблема с топливом в Крыму и новых регионах решится до конца недели

Власти назвали сроки решения перебоев с бензином в Крыму и новых регионах

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Проблема с топливом в Крыму и новых регионах будет решена в ближайшее время, заявил министр энергетики Сергей Цивилев. Ролик с его заявлением был опубликован в телеграм-канале губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

«Мы до конца этой недели найдем решение, потому что для нас Республика Крым, Севастополь, Новороссия и Донбасс являются приоритетными направлениями», — сказал Цивилев.

29 сентября на территории Крыма ввели ограничение на объем продажи топлива — не более 30 л «в одни руки». Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочего совещания с участием основных крымских нефтетрейдеров. Кроме того, власти и игроки рынка договорились зафиксировать стоимость топлива в течение следующих 30 дней.

На прошлой неделе Аксенов связал перебои с топливом в Крыму со снижением объемов производства на российских НПЗ. Он подчеркнул, что находится «в прямом контакте с федеральными службами», и призвал жителей и гостей Крыма «набраться терпения».

Ранее в разных российских регионах сообщали о проблемах с бензином — в Приморье, Сахалинской области (Курильские острова), а также Запорожской области.

В России до конца сентября действовал запрет на экспорт бензина, для непроизводителей ограничения продлятся до конца октября. Их ввели на фоне роста биржевых цен на топливо и жалоб регионов на нехватку последнего. По словам вице-премьера Александра Новака, запрет будет продлен до конца года.