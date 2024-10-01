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Суд отменил обвинительный приговор экс-замглавы управления «К» ФСБ

В июне суд признал Дмитрия Фролова виновным в получении 87 млн руб. взяток, лишил звания полковника запаса, приговорил к шести годам и освободил в связи с истечением срока давности. Адвокаты обжаловали приговор, он сохранил звание
Дмитрий Фролов
Дмитрий Фролов (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Второй западный окружной военный суд отменил приговор бывшему замначальника управления «К» ФСБ Дмитрию Фролову по делу о взятке, передает ТАСС.

В июне Фролова признали виновным в получении 87 млн руб. от акционера банка «Кредитимпэкс» Дмитрия Шкурко за покровительство. По версии следствия, полковник запаса с 2007 по 2013 год «крышевал» финансовую организацию за 0,1% в валюте от сумм операций с «ненадлежащими контрагентами». Суд приговорил его к шести годам колонии и лишил звания, но освободил от отбытия наказания.

И прокуроры, и адвокаты обжаловали приговор, суд апелляционной инстанции встал на сторону защиты. «Суд <...> прекратил дело по основанию истечения сроков давности привлечения к уголовной ответственности», — сказал агентству адвокат Фролова Андрей Андрусенко. Таким образом, его подзащитный сохранил военную пенсию, звание полковника запаса и награды.

РБК обратился за комментарием к Андрусенко.

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Общество
Дмитрий Фролов

В отношении Фролова расследовали другое дело о крупном мошенничестве: по версии следствия, в 2011 году он похитил 490 млн руб. бизнесмена Сергея Гляделкина путем передачи прав собственности в компании «Юрпромконсалтинг» — инвестора в строительство в Москве. В начале мая дело прекратили в связи с истечением срока давности.

Фролов уволился из спецслужбы в 2013 году, а в 2019-м был задержан одновременно с подполковником ФСБ, экс-главой 2-го отдела управления «К» Кириллом Черкалиным. Черкалина приговорили к семи годам лишения свободы за взятки и мошенничество и лишили звания подполковника запаса, он был освобожден условно-досрочно. В 2021 году по УДО освободили третьего фигуранта дела, подчиненного Черкалина Андрея Васильева.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
При участии
Елена Степанова
ФСБ приговор апелляционная инстанция полковник взятка
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