Россияне рассказали, как часто меняли работу

Чаще всего россияне меняли работу два-три раза в жизни, но средним вариантом среди опрошенных оказалась смена работы четырежды. Чаще всего, приходя на новое место, человеку удавалось достичь повышения зарплаты на 10-20%

Фото: Михаил Метцель / ТАСС

В среднем россияне за свою жизнь меняли четыре места работы, следует из опроса сервиса «Авито Работа» (есть у РБК).

Больше всего респондентов (33%) сообщили, что меняли работу два-три раза. Четверть опрошенных рассказали о четырех-пяти сменах работы. 11% признались, что делали это еще чаще — шесть-семь раз. Только 10% сообщили, что меняли работу один раз.

Почти 25% респондентов отметили, что при последней смене работы зарплата у них выросла на 10-20% (самый популярный вариант ответа). 16% сообщили, что у них зарплата повысилась менее, чем на 10%. 13% рассказали об увеличении заработка на 21-30%. 7% и 6% указали, что их зарплата повысилась на 31-40% и 41-50% соответственно. 5% признались, что смогли добиться повышения заработка более, чем вдвое. Диапазоны повышения между 60-100% выбрали по 1-2% опрошенных.

В опросе участвовали свыше 7 тыс. работающих россиян.

В начале сентября появились результаты опроса «Авито Работы» о готовности россиян к смене работы этой осенью. Согласно ему, о переходе на новой место задумывается каждый четвертый работающий россиянин. Из тех, кто хочет сменить работу, 9% уверены в своих планах, а 15% «скорее готовы» искать новое место. Более половины опрошенных (51%) не планируют менять работу.

Каждый пятый (20%) отметил, что его основные мотивы для смены работы никак не связаны с сезоном (например, переезд, уход с текущей работы и т.д.). Среди причин, по которым россияне хотят сменить работу именно в новом бизнес-сезоне, были названы следующие: