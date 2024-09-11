Каждый четвертый россиянин задумался о смене работы осенью

О смене работы в новом бизнес-сезоне задумывается каждый четвертый работающий россиянин, показал опрос сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении РБК).

Опрос провели среди более 7 тыс. граждан, чтобы выяснить их карьерные планы на осень 2024 год

Из тех, кто хочет сменить работу, 9% уверены в своих планах, а 15% «скорее готовы» искать новое место.Более половины опрошенных (51%) не планируют менять работу.

Чаще всего о желании сменить работу этой осенью сообщали представители молодежи — россияне в возрасте от 18 до 24 лет (35%) и от 25-34 лет (27%).

О смене работы чаще задумываются представители сфер маркетинга, рекламы и PR — 42%, около трети приходится на сферы страхования (36%), автомобильного бизнеса (33%), юриспруденции (33%), онлайн-торговли (33%), туризма и ресторанов (32%), искусства и развлечений (30%), транспорта и логистики (28%).

Большинство работников, которые не планируют менять место работы и полностью удовлетворены текущей занятостью трудятся в индустрии строительства (57%), сфере образования и науки (57%), производства и сырья (55%) и медицины (55%).

В пятерку главных причин, по которым россияне готовы покинуть текущее место работы осенью вошли:

Больше шансов на повышение зарплаты/должности из-за планирования бюджета в этот сезон — 26%;

Осенью появляется больше интересных вакансий — 20%;

Личные ощущения (осень — идеальное время для старта чего-то нового) — 16%;

В бизнес-сезон можно найти более привлекательные условия труда из-за высокой конкуренции за кадры — 13%.

Каждый пятый (20%) отметил, что его основные мотивы для смены работы никак не связаны с сезоном (например, переезд, уход с текущей работы и т.д.).