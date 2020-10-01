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Пандемия коронавируса ,  
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Инфекционисты оценили прогноз о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

Фото:Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Прогнозировать стабилизацию роста заболеваемости коронавирусом можно будет только, когда москвичи начнут соблюдать стандартные рекомендации по ношению масок и социальному дистанцированию. Об этом в разговоре с РБК заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Так он прокомментировал слова директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева в эфире телеканала «Россия 24» о том, что стабилизация развития эпидемии в столице ожидается к концу октября.

«Многое зависит от того, как себя будут вести люди — не от коронавируса, а от нашего поведения. Необходимо информировать людей и стимулировать их к соблюдению простейших мер предупреждения», — пояснил Безносенко.

По его словам, можно было бы избежать дальнейших изоляционных мероприятий в Москве, если бы граждане придерживались этих правил.

Собянин оценил критичность ситуации с COVID-19 в Москве
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Фото:Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Как отметила в беседе с РБК заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова, расчет Института эпидемиологии связан с «определенным оптимизмом» и предполагает, что москвичи начнут использовать средства защиты и избегать места большого скопления людей.

Она добавила, что подъем заболеваемости также связан с сезонным возвращением с дачи и из отпусков. «Сейчас выявляются люди, которые заболели две недели назад», — уточнила она.

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С 1 октября в Москве вступили новые ограничительные меры. Мэр столицы Сергей Собянин обязал компании перевести на дистанционный режим 30% сотрудников, а также всех старше 65 лет и страдающих от хронических заболеваний. В московских школах были объявлены двухнедельные каникулы.

За последние сутки в Москве число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией превысило 2,4 тыс., за все время в столице были выявлены 295 тыс. заболевших.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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