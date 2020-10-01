Инфекционисты оценили прогноз о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве

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Прогнозировать стабилизацию роста заболеваемости коронавирусом можно будет только, когда москвичи начнут соблюдать стандартные рекомендации по ношению масок и социальному дистанцированию. Об этом в разговоре с РБК заявил врач-инфекционист Валерий Безносенко.

Так он прокомментировал слова директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктора Малеева в эфире телеканала «Россия 24» о том, что стабилизация развития эпидемии в столице ожидается к концу октября.

«Многое зависит от того, как себя будут вести люди — не от коронавируса, а от нашего поведения. Необходимо информировать людей и стимулировать их к соблюдению простейших мер предупреждения», — пояснил Безносенко.

По его словам, можно было бы избежать дальнейших изоляционных мероприятий в Москве, если бы граждане придерживались этих правил.