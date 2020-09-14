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Путин наградил орденом уходящую главу Мосгорсуда

Ольга Егорова
Ольга Егорова (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«За большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан», — говорится в документе.

Ранее Егорова подала заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда. Этот пост она занимает на протяжении 20 лет. В 1999 году Егорова стала и.о. председателя суда, а в 2000 году Путин официально утвердил ее на эту должность. В 2008 и 2014 годах она переназначалась на этот пост. Егорова попросила об отставке с 23 октября 2020 года.

Источник РБК в судебной системе говорил, что между Егоровой и председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым был долгий конфликт. Егорова не хотела покидать свой пост, пытаясь добиться переназначения, отмечал собеседник РБК.

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В декабре 2019 года Второй кассационный суд вынес частное определение в адрес Егоровой из-за «формального подхода Мосгорсуда» при рассмотрении жалобы на продление ареста фигурантам дела о хищениях из банка «Российский кредит». Тогда Верховный суд согласился с решением кассационного суда, указав на «недостаточный уровень организации работы Московского городского суда».

Теги: Владимир Путин, награждение, Мосгорсуд, Ольга Егорова
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