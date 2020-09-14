Путин наградил орденом уходящую главу Мосгорсуда
Президент России Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством III степени» председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
«За большой вклад в совершенствование правосудия в Российской Федерации, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан», — говорится в документе.
Ранее Егорова подала заявление о прекращении полномочий председателя Мосгорсуда. Этот пост она занимает на протяжении 20 лет. В 1999 году Егорова стала и.о. председателя суда, а в 2000 году Путин официально утвердил ее на эту должность. В 2008 и 2014 годах она переназначалась на этот пост. Егорова попросила об отставке с 23 октября 2020 года.
Источник РБК в судебной системе говорил, что между Егоровой и председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым был долгий конфликт. Егорова не хотела покидать свой пост, пытаясь добиться переназначения, отмечал собеседник РБК.
В декабре 2019 года Второй кассационный суд вынес частное определение в адрес Егоровой из-за «формального подхода Мосгорсуда» при рассмотрении жалобы на продление ареста фигурантам дела о хищениях из банка «Российский кредит». Тогда Верховный суд согласился с решением кассационного суда, указав на «недостаточный уровень организации работы Московского городского суда».