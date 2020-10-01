Суд нашел нарушения в деле девелопера, связанном с арестом генералов МВД

Суд увидел нарушения в деле владельца Optima Development Альберта Худояна и вернул его в прокуратуру. С делом связано преследование генералов МВД, которых обвиняют в попытке получить взятку от девелопера, смягчив ему обвинение

Альберт Худоян (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Коптевский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело владельца строительной компании Optima Development Альберта Худояна и генерального директора ООО «Авиасити» Сергея Коноплева, которым вменяется мошенничество на сумму 2,2 млрд руб. Об этом сообщил РБК адвокат Александр Забейда, информацию подтвердила пресс-секретарь суда Анастасия Груздева.

Нарушение, неустранимое в судебном процессе, было связано с порядком предъявления окончательного обвинения Худояну: уже после начала стадии ознакомления обвиняемого с материалами дела следователь СКР внес в обвинение коррективы, не возобновив при этом стадию следственных действий, сказал в беседе с РБК источник, знакомый с ходом дела, и подтвердил Забейда, назвав это «грубым нарушением». По его словам, если бы следователь формально решил вернуться к следственным действиям, то ему, согласно УПК, пришлось бы освобождать Худояна, так как максимальный срок меры пресечения к тому моменту уже истек.

Забейда подчеркнул, что адвокаты девелопера Светлана Мальцева, Николай Яшин и Сергей Чижиков просили суд вернуть дело для устранения нарушений на предварительном слушании. Суд тогда в этом отказал, однако после начала процесса по существу сам принял решение вернуть дело для устранения нарушений. «Защита неоднократно заявляла, что уголовное дело расследуется в ангажированном ключе с явным обвинительным уклоном. По мнению защиты, уголовное преследование использовалось как инструмент удовлетворения коммерческих претензий, которые не имели бы никаких шансов, если бы дело рассматривалось в арбитражном суде», — заявил РБК Забейда.

Худояна задержали в июне 2019 года по обвинению в незаконном завладении тремя земельными участками стоимостью более 2 млрд руб. Заявителями по делу были бизнесмен Сергей Говядин и бывший депутат от «Справедливой России» Ильдар Самиев, вместе с которыми Худоян с 2015 года занимался строительством жилого комплекса на территории бывшего аэровокзала в районе Ленинградского шоссе. Следствие считало, что в 2016 году Худоян и Коноплев втайне от своих партнеров совершили ряд сделок, которые привели к отчуждению участков и ущербу для Говядина и Самиева.