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Суд нашел нарушения в деле девелопера, связанном с арестом генералов МВД

Суд увидел нарушения в деле владельца Optima Development Альберта Худояна и вернул его в прокуратуру. С делом связано преследование генералов МВД, которых обвиняют в попытке получить взятку от девелопера, смягчив ему обвинение
Альберт Худоян
Альберт Худоян (Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»)

Коптевский суд Москвы вернул в прокуратуру для устранения нарушений дело владельца строительной компании Optima Development Альберта Худояна и генерального директора ООО «Авиасити» Сергея Коноплева, которым вменяется мошенничество на сумму 2,2 млрд руб. Об этом сообщил РБК адвокат Александр Забейда, информацию подтвердила пресс-секретарь суда Анастасия Груздева.

Нарушение, неустранимое в судебном процессе, было связано с порядком предъявления окончательного обвинения Худояну: уже после начала стадии ознакомления обвиняемого с материалами дела следователь СКР внес в обвинение коррективы, не возобновив при этом стадию следственных действий, сказал в беседе с РБК источник, знакомый с ходом дела, и подтвердил Забейда, назвав это «грубым нарушением». По его словам, если бы следователь формально решил вернуться к следственным действиям, то ему, согласно УПК, пришлось бы освобождать Худояна, так как максимальный срок меры пресечения к тому моменту уже истек.

Забейда подчеркнул, что адвокаты девелопера Светлана Мальцева, Николай Яшин и Сергей Чижиков просили суд вернуть дело для устранения нарушений на предварительном слушании. Суд тогда в этом отказал, однако после начала процесса по существу сам принял решение вернуть дело для устранения нарушений. «Защита неоднократно заявляла, что уголовное дело расследуется в ангажированном ключе с явным обвинительным уклоном. По мнению защиты, уголовное преследование использовалось как инструмент удовлетворения коммерческих претензий, которые не имели бы никаких шансов, если бы дело рассматривалось в арбитражном суде», — заявил РБК Забейда.

Худояна задержали в июне 2019 года по обвинению в незаконном завладении тремя земельными участками стоимостью более 2 млрд руб. Заявителями по делу были бизнесмен Сергей Говядин и бывший депутат от «Справедливой России» Ильдар Самиев, вместе с которыми Худоян с 2015 года занимался строительством жилого комплекса на территории бывшего аэровокзала в районе Ленинградского шоссе. Следствие считало, что в 2016 году Худоян и Коноплев втайне от своих партнеров совершили ряд сделок, которые привели к отчуждению участков и ущербу для Говядина и Самиева.

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С делом девелопера связано преследование высокопоставленных офицеров МВД. Заместители главы следственного департамента ведомства генералы Александр Бирюков и Александр Краковский, а также старший следователь по особо важным делам Александр Брянцев были арестованы в апреле этого года по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК).

Следственный комитет считал, что офицеры «из корыстной заинтересованности, намереваясь получить незаконное вознаграждение от Худояна» пытались смягчить бизнесмену обвинение и меру пресечения. Действия сотрудников МВД привели к «необоснованному смягчению» меры пресечения Худояну, «возвращению ему объектов хищения» — земельных участков и невозможности вернуть эти участки законному владельцу, считали в СКР.

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Незадолго до ареста офицеров дело Худояна было передано из МВД в СКР, новое следствие задавало девелоперу вопросы о генералах, но тот утверждал, что никаких взяток от него не требовали, говорил тогда РБК Забейда.

Худоян остается под домашним арестом. Изначально в июне 2019 года суд избрал ему именно такую меру пресечения, затем его перевели в СИЗО (следователь тогда сослался на американское гражданство его детей), после чего Мосгорсуд дважды отменял решения о продлении Худояну стражи. Спустя несколько месяцев, в ноябре 2019 года, девелопера по ходатайству следователя снова перевели на домашний арест.

Автор
Маргарита Алехина
МВД девелопер генерал
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