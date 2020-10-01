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Пандемия коронавируса ,  
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 1 октября

«Вектор» запатентовал новую вакцину от COVID, на Украине за сутки выявили более 4 тыс. новых заражений, Словакия объявила режим ЧП, на Ибице ввели ограничения из-за коронавируса; самое актуальное о коронавирусе — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
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Заразились
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Умерли
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0 (за сутки)
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0 (за сутки)
Заразились
0
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,176 млн человек (плюс 8 481 за сутки). Всего в стране от коронавируса умерли 20 722 человек (плюс 177 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 958 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Россия может выйти на плато по приросту заболеваемости коронавирусом в ближайшие две недели, при этом число новых заболевших может не превышать 9 тыс. человек в сутки, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
  • При заболевании COVID-19 медицинская помощь необходима только при нарастающей одышке и кашле, рассказал врач и телеведущий Александр Мясников. «Вирусные инфекции надо лечить на дому», — пояснил он.
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  • Новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на разработанную им вакцину против коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона».
  • Москонцерт приостановил продажу билетов на все свои мероприятия в октябре, при этом сами мероприятия пока не отменяли.

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Главной ошибкой в лечении COVID является нежелание заболевших коронавирусом россиян обращаться к врачам за медицинской помощью, считает глава отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев. «Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью», — сказал вирусолог.
  • Продленные по решению мэрии Москвы каникулы у школьников будут полноценным отдыхом без домашних заданий и дистанционных занятий, заявила заммэра столицы Анастасия Ракова. «Это полноценные каникулы. Уроков и домашних заданий не будет», — пообещала она.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 33,5 млн, из них более 1 млн умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 33,88 млн человек, из них более 1 млн скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
<500 000
0
от 500 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлено более 7,2 млн зараженных. Индия находится на втором месте (6,2 млн), на третьем — Бразилия (более 4,8 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 829 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • В испанском муниципалитете Ибица, расположенном на одноименном острове, введены ограничения на две недели из-за роста числа заболевших коронавирусом. При этом ограничений на въезд и выезд власти вводить не стали, предписания касаются режим работы торговых точек, ресторанов, сферы услуг и церквей, а также их заполняемости.
  • Правительство Словакии ввело в стране с 1 октября режим чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса сроком на 45 дней.
  • Количество ежедневно выявляемых новых заражений коронавирусом на Украине превысило 4 тыс., от болезни уже умерли более 4 тыс. человек.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Авторы
Юлия Сапронова, Анастасия Антипова, Георгий Тадтаев, Владислав Гордеев
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