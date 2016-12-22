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Матвиенко предложила разделить ФСИН после видео с пытками в колонии
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Матвиенко предложила разделить ФСИН после видео с пытками в колонии
Политика, 13:32
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Матвиенко предложила разделить ФСИН после видео с пытками в колонии
Спикер верхней палаты назвала избиение заключенного в ярославской колонии чудовищным преступлением. Матвиенко заявила о необходимости реформы ФСИН и предложила передать часть ее функций гражданской службе
Валентина Матвиенко (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко впервые прокомментировала видео с избиением заключенного в ярославской исправительной колонии № 1. По мнению председателя, действия сотрудников колонии — «чудовищное преступление», которому нет оправдания.

«Я потрясена тем случаем, который случился в Ярославской области. Я начала смотреть это видео и выключила, не смогла... Как понять этих людей, которые коллективно жестоко избивают человека? И ни один из них не остановился», — заявила спикер Совета Федерации, передает корреспондент РБК.

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Она потребовала провести самое серьезное расследование и применить самое жесткое наказание к «этим нелюдям, которые при исполнении позволили себе грубейшее, жесточайшее нарушение прав человека». Кроме того, она жестко раскритиковала руководителей ФСИН, которые призывали расследовать, как видео утекло в интернет. «Если действительно кто-то из руководителей озаботился только тем, что это утекло, этот руководитель тоже заслуживает наказания», — заявила Матвиенко.

Видеоролик с пытками в ярославской колонии 20 июля опубликовала «Новая газета». Видео было снято в июне 2017 года. После этого Следственный комитет задержал семерых работников колонии, было заведено дело по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий). ФСБ проводит проверку регионального УФСИН.

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По мнению спикера Совета Федерации, ситуация в Ярославле показала, что ФСИН нуждается в изменениях, в качестве примера подобной реформы Матвиенко приводит борьбу Минобороны с дедовщиной: «Сколько лет мы жили с этим злом, когда приходили известия, что молодых солдат мучили, унижали? Ведь удалось с этим справиться».

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Матвиенко предлагает разделить функции контроля и охраны с функцией перевоспитания и социализации, которыми, по ее мнению, должна заниматься гражданская служба.

Автор: Евгения Кузнецова.
Теги: ФСИН , пытки , тюрьма , колония , Валентина Матвиенко
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