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Глава ФСИН призвал не спешить с реформированием службы
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Глава ФСИН призвал не спешить с реформированием службы
Общество, 14:22
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Глава ФСИН призвал не спешить с реформированием службы

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Геннадий Корниенко заявил, что необходимо изучить предложения о реформировании службы и не спешить с этим. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Надо посмотреть, каким способом это осуществить, просто сказать, что это надо сделать так — может это и правильно», — сказал он. Корниенко отметил, что надо изучить эту проблему и потом принимать решение. Он также заявил о готовности участвовать в этом процессе.

В ООН спросили Россию о видео с пытками в ярославской колонии
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Кроме того, Корниенко сообщил, что данные о нарушениях в колониях России могут быть собраны в течение месяца. После этого будут проведены проверки.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в связи с ситуацией с пытками в Ярославской колонии предложила реформировать ФСИН. По ее словам, необходимо отделить функции контроля и охраны от функции перевоспитания и социализации, которыми должна заниматься гражданская служба.

Видеоролик с пытками в ярославской колонии 20 июля опубликовала «Новая газета». Видео было снято в июне 2017 года. После этого были задержаны семеро работников колонии, возбуждено дело по ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).
 

Теги: Заключенные , ФСИН , реформа
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