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Минздрав занял сторону руководства центра Блохина в конфликте с врачами
Видеообращение врачей специальная комиссия посчитала нарушением этики. По ее данным, из института никого не увольняли, а понижение зарплаты объяснялось нарушением дисциплины
Вид на НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина (Фото: N.N.BlokhinCRC / Facebook)

В Министерстве здравоохранения заявили, что специальная комиссия занялась проверкой ситуации в НИИ детcкой онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина после видеообращения четырех врачей. Комиссия, в которую вошли онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, будет работать до 10 октября, однако предварительные выводы она уже сделала.

Так, члены комиссии пришли к выводу, что сотрудников во время работы директором Светланы Варфоломеевой (то есть с июня) не увольняли, а ее требования к сотрудникам являются обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных.

Само выступление врачей в комиссии посчитали грубым нарушением врачебной этики.

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Что касается врача Натальи Субботиной, которая в ходе видеообращения обвинила руководство онкоцентра в терроризировании коллектива ради продвижения своих людей, то ее перевод с 1,5 ставки на 1 ставку объяснили нарушением трудовой дисциплины. Причем произошло это еще до прихода в институт детской онкологии и гематологии нового директора.

Президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев на пресс-конференции в Москве рассказал, что лично обошел весь центр, разговаривал с врачами и родителями, однако жалоб и замечаний от них не услышал. Вместе с тем заместитель директора онкоцентра Георгий Менткевич, который был одним из авторов обращения, общаться с Румянцевым не стал и закрылся в своем кабинете.

В видеообращении, которое появилось в YouTube накануне, четверо врачей заявили, что готовы уволиться из онкоцентра, объяснив это в том числе действиями начальства, вынуждающего людей уходить с работы. Они выдвинули целый ряд требований: обоснованно распределять заработную плату, провести аудит строительства новых корпусов, отстранить руководство.

Конфликт в медицинском центре начался в конце августа. Тогда руководитель проекта «Альянс врачей» Ирина Кваско-Алясова обратила внимание на приказ об оптимизации в онкоцентре. Как пояснили РБК, речь в нем шла не о грядущем сокращении штата, а об уменьшении 709,5 вакантной ставки.

В начале сентября РЕН ТВ сообщал, что новый руководитель Светлана Варфоломеева давила на сотрудников, принуждая их писать заявления на увольнение по собственному желанию, и создавала негативную обстановку в коллективе. Врачи при этом заявили о резком снижении заработных плат, однако в самом онкоцентре РБК сообщили, что эта информация не соответствует действительности

Авторы: Егор Губернаторов, Артем Филипенок
Теги: Минздрав
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