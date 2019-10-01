Минздрав занял сторону руководства центра Блохина в конфликте с врачами

Президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев на пресс-конференции в Москве рассказал, что лично обошел весь центр, разговаривал с врачами и родителями, однако жалоб и замечаний от них не услышал. Вместе с тем заместитель директора онкоцентра Георгий Менткевич, который был одним из авторов обращения, общаться с Румянцевым не стал и закрылся в своем кабинете.

В видеообращении, которое появилось в YouTube накануне, четверо врачей заявили, что готовы уволиться из онкоцентра, объяснив это в том числе действиями начальства, вынуждающего людей уходить с работы. Они выдвинули целый ряд требований: обоснованно распределять заработную плату, провести аудит строительства новых корпусов, отстранить руководство.

Конфликт в медицинском центре начался в конце августа. Тогда руководитель проекта «Альянс врачей» Ирина Кваско-Алясова обратила внимание на приказ об оптимизации в онкоцентре. Как пояснили РБК, речь в нем шла не о грядущем сокращении штата, а об уменьшении 709,5 вакантной ставки.

В начале сентября РЕН ТВ сообщал, что новый руководитель Светлана Варфоломеева давила на сотрудников, принуждая их писать заявления на увольнение по собственному желанию, и создавала негативную обстановку в коллективе. Врачи при этом заявили о резком снижении заработных плат, однако в самом онкоцентре РБК сообщили, что эта информация не соответствует действительности