Минздрав занял сторону руководства центра Блохина в конфликте с врачами

В Министерстве здравоохранения заявили, что специальная комиссия занялась проверкой ситуации в НИИ детcкой онкологии и гематологии НМИЦ онкологии им. Н.Н.Блохина после видеообращения четырех врачей. Комиссия, в которую вошли онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, будет работать до 10 октября, однако предварительные выводы она уже сделала.
Так, члены комиссии пришли к выводу, что сотрудников во время работы директором Светланы Варфоломеевой (то есть с июня) не увольняли, а ее требования к сотрудникам являются обоснованными, соответствуют современным подходам и повышают качество лечения больных.
Само выступление врачей в комиссии посчитали грубым нарушением врачебной этики.
Что касается врача Натальи Субботиной, которая в ходе видеообращения обвинила руководство онкоцентра в терроризировании коллектива ради продвижения своих людей, то ее перевод с 1,5 ставки на 1 ставку объяснили нарушением трудовой дисциплины. Причем произошло это еще до прихода в институт детской онкологии и гематологии нового директора.