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В Москве поймали похитивших с якутского рудника золото на 100 млн руб.
Полицейские отследили всю цепочку незаконной поставки золота из Якутии в Москву и оценили изъятые слитки драгоценного металла на более чем 100 млн руб.

В Москве задержали участников организованной преступной группы, которая подозревается в незаконном обороте золота. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Деятельность банды пресекли сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с Управлением ФСБ России по столице и области.

Как отметила Волк, полицейские установили, что члены группировки похищали золотосодержащее сырье на одном из предприятий в Оймяконском районе Якутии, после чего переплавляли его в слитки и вывозили в Москву. Затем в расположенных на территории столицы кустарных лабораториях золото химическим путем доводили до качества 585 пробы, а потом реализовывали его через ломбарды и скупщиков.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось изъять более 26 кг золота общей стоимостью свыше 100 млн руб., уточнила официальный представитель МВД. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 191 УК РФ (Незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга).

Полицейские задержали четверых членов группировки. Всем предъявлены обвинения. В отношении троих избрана мера пресечения в виде домашенго ареста, еще один подозреваемый заключен под стражу. "Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - заключила Волк.

Теги: золото, Якутия, МВД
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