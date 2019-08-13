Водителям разрешат предъявлять e-ОСАГО на смартфонах и планшетах

МВД разработало поправки в ПДД, корректирующие перечень документов, предъявляемых для проверки сотрудникам ГИБДД. Обладателям электронных полисов ОСАГО достаточно будет показать его на любом из электронных носителей

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Министерство внутренних дел разработало проект постановления, согласно которому водители — обладатели электронных полисов ОСАГО смогут предъявлять сотрудникам ГИБДД для проверки как распечатку e-ОСАГО на бумажном носителе, так и показать его на любом из электронных носителей. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Сотрудник полиции, в свою очередь, может проверить подлинность полиса путем запроса сведений в автоматизированной информационной системе обязательного страхования.

Проект постановления, о котором идет речь, вносит изменения в Правила дорожного движения, касающиеся перечня документов, предъявляемых водителями для проверки сотрудникам ГИБДД. Нововведение призвано привести положения ПДД в соответствие с нормами федерального закона об ОСАГО, пояснили в пресс-службе.

Сейчас водители — обладатели e-ОСАГО — обязаны иметь при себе бумажную копию электронного полиса. В августе прошлого года Центробанк изменил правила оформления таких полисов. В частности, регулятор установил требования к электронным копиям документов, которые клиенты загружают на сайт страховщика.