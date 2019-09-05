Правительство утвердило правила оформления ДТП со смартфона

Страховщики ОСАГО готовятся собирать данные о ДТП со смартфонов водителей. Разработанное для этого мобильное приложение с ноября заработает в четырех регионах России и позволит передавать информацию о происшествии

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Правительство утвердило последний элемент, который позволит работать новому «суперсервису» по дистанционному оформлению ДТП. Правила соответствующих электронных извещений и требования к передающим их техническим средствам зафиксированы в постановлении правительства, с которым ознакомился РБК, его подлинность подтвердил собеседник в аппарате кабинета.

C 1 ноября в нескольких регионах попавшие в аварию водители смогут оформить ДТП по европротоколу, не вызывая инспектора ГИБДД, не заполняя документов на бумаге, а всего лишь отправив электронное извещение через интегрированное с ЕСИА (Единая система интеграции и аутентификации; «Госуслуги») мобильное приложение. Концепцию «суперсервиса» (комплекс оцифрованных госуслуг, сгруппированных по типичным жизненным ситуациям), позволяющего оформлять ДТП через интернет, президиум правительственной комиссии по цифровому развитию одобрил в июле. Вице-премьер Максим Акимов заявил, что к 2021 году заработает 25 «суперсервисов», в том числе «Рождение ребенка», «Оформление ДТП по европротоколу», «Оформление в вуз», получение и оформление льгот, пенсий и т.д.

Формально направлять страховщику электронное извещение об аварии можно с 1 сентября 2019 года, если данные о ДТП зафиксированы и переданы в информационную систему (АИС) ОСАГО через ЭРА-ГЛОНАСС и специальное мобильное приложение. Его разработку начали ЦБ и Минкомсвязь, затем ее передали Российскому союзу автостраховщиков (РСА). Однако само мобильное приложение «Помощник ОСАГО», с помощью которого можно будет оформить европротокол за 10–15 минут, к этой дате не было готово из-за отсутствия необходимых нормативных документов, в том числе постановления правительства, поясняет представитель РСА.

В итоге Союз автостраховщиков стал готовить приложение к запуску без них, ориентируясь на проекты документов, говорит он. Запуск состоится 1 ноября в четырех пилотных регионах — Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, сообщил представитель РСА.

РБК направил запрос в ЦБ.