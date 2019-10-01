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СМИ узнали о даче взяток полковнику Черкалину в здании ФСБ на Лубянке
Обвиняемый по делу о взяточничестве экс-глава банковского отдела ФСБ Черкалин получал деньги прямо на рабочем месте и в кафе на Лубянской площади, утверждает «Коммерсантъ»
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Бывшему руководителю 2-го отдела управления «К» Службы экономической безопасности ФСБ Кириллу Черкалину, который в настоящее время находится в СИЗО «Лефортово» по обвинению во взяточничестве, деньги приносили прямо в управление, расположенное на Лубянке. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на попавшие в его распоряжение документы следствия.

Как отмечает газета, по одному из инкриминируемых полковнику эпизодов проходит бывший владелец КБ «Транспортный» Александр Мазанов. При этом в посредничестве между ними обвиняются экс-полковник ФСБ Михаил Горбатов и учредитель ООО «Европейское Подмосковье» Арно Ходжоян.

По версии следствия, осень 2013 года Горбатов познакомился с Ходжояном, основной бизнес которого был связан с привлечением вип-клиентов в КБ «Транспортный». Незадолго до этого Мазанов назначил Ходжояна своим советником. На этой должности он, в частности, должен был решать вопросы с правоохранительными и контролирующими органами. «Михаил Горбатов сообщил представителю банка, что он сам на роль «крыши» не годится, но знает многих крупных чиновников в ФСБ и МВД, которые ему помогут», — говорится в материале.

Спустя несколько дней Горбатов встретился с Черкалиным и договорился с ним о том, что тот будет помогать «Транспортному» за вознаграждение. По версии следствия, Черкалин потребовал у Мазанова за «общее покровительство» ежемесячно передавать по $50 тыс. Эти выплаты осуществлялись с ноября 2013-ого по февраль 2015 года.

Как установило следствие, передача этих средств происходила на улице или в кафе, расположенных рядом со зданием ФСБ на Лубянке. Всего таким образом Черкалин получил $750 тыс. «Однако, когда услуги полковника Черкалина действительно понадобились банку, тот потребовал премию», — пишет газета.

С ноября 2014 года по февраль 2015-ого ЦБ проверил деятельность «Транспортного», составив акт, где говорилось о неадекватной оценке руководством банка уровня кредитного риска по некоторым заемщикам. В связи с этим Центробанк порекомендовал банку увеличить резерв на возможные потери по ссудам на 1,3 млрд руб. Мазанов попросил Черкалина посодействовать в уменьшении этой суммы, иначе деятельность банка могла быть парализована. В итоге инициированная Черкалиным проверка снизила эту сумму до 522 млн руб. За спасение 778 млн Мазанов заплатил Черкалину $100 тыс. Передача этих средств произошла прямо у входа в здание ФСБ на Лубянке.

«Признав свою вину, полковник Черкалин рассказал следствию о еще нескольких банках, в которых получал ежемесячные и разовые выплаты», — говорится в публикации.

Материал дополняется

Автор: Михаил Юшков
Теги: взятки, ФСБ, Лубянка
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