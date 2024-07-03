В столичном районе Люблино во время драки мужчина открыл стрельбу

Фото: Никита Попов / РБК

Мужчина открыл стрельбу во время драки в московском районе Люблино, сообщила РБК пресс-служба МВД России по Москве.

«По предварительным данным, после начавшегося конфликта один из его участников произвел выстрел в воздух, предположительно, из травматического пистолета. Пострадавших в результате его действий нет», — говорится в сообщении министерства РБК.

По данным телеграм-канала Mash, драка с участием около 20 мигрантов произошла на Тихорецком бульваре, канал утверждает, что есть раненые.

Трое граждан, по сообщению пресс-службы МВД, были доставлены в территориальный отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего.

В ночь на 3 июля в Тюмени произошла перестрелка. По словам очевидцев, сначала произошла драка. Участниками конфликта стали более 50 человек. В соцсетях высказывалось предположение, что причиной конфликта стала межнациональная рознь, однако представители правоохранительных органов эту информацию «РБК Тюмень» не подтвердили.