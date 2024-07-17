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Общество ,  
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Суд арестовал участника стрельбы на севере Петербурга

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Приморский районный суд арестовал четвертого участника перестрелки на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.

Аслидина Саидова заключили под стражу до 13 сентября. Мужчину подозревают в совершении преступления по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство с применением оружия. Максимальное наказание по статье — лишение свободы на срок до семи лет.

Кроме того, суд вынес частное постановление в адрес следствия за нарушение требований ч. 3 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса. В этой части статьи излагают детали возбуждения следствием ходатайства о заключении подозреваемого под стражу.

Ранее суд отправил в СИЗО троих участников перестрелки в Приморском районе города — Анварджона Муллоева, Махмадюсуфа Саидова и Бахтовара Аллабердизода.

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13 июля на севере Петербурга произошла стрельба. Свидетели конфликта рассказали «Фонтанке», что ссора произошла между двумя группами мужчин, после этого было слышно несколько десятков выстрелов.

Полиция Петербурга начала проверку, открывшие стрельбу скрылись с места происшествия к моменту прибытия сотрудников правоохранительных органов. Позднее в МВД сообщили, что задержали участников конфликта. СК завел дело о хулиганстве, по информации следователей, ссора произошла из-за конкуренции в сфере перевозок пассажиров.

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перестрелка Санкт-Петербург ЧП
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