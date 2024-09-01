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Общество ,  
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СК завел дело после данных о массовой драке мигрантов в Подмосковье

Драка произошла в Раменском городском округе, жители неоднократно жаловались властям и в правоохранительные органы на «противоправные действия мигрантов», сообщили в СК. Дело возбуждено по статье о хулиганстве

Следователи возбудили уголовное дело после сообщений о массовой драке с участием мигрантов в Раменском городском округе Подмосковья. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного комитета.

Местные жители неоднократно жаловались властям и в правоохранительные органы на «противоправные действия мигрантов», но меры так и не были приняты, сказали в ведомстве.

Дело заведено по статье о хулиганстве (ст. 213 УК).

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«Председатель Следственного комитета России Бастрыкин А.И. поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Московской области Яковлеву Я.А. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

28 августа мигранты устроили массовую драку на Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы. Конфликт возник «на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку», заявили в полиции. Тогда были задержаны 23 человека, в ходе драки никто не пострадал. Возбуждено дело по статье о хулиганстве. На иностранных граждан составили протоколы по ст. 20.1 (мелкое хулиганство и, ч. 3, 3.1 и 5 ст. 18.8 КоАП (нарушение правил въезда или режима пребывания в России).

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Елена Чернышова
Подмосковье массовая драка мигранты
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