В Москве рабочие устроили массовую драку

В Москве во время массовой драки строителя ранили ножом

Пострадавших рабочих госпитализировали. Полицейские задержали в аэропорту Домодедово одного из подозреваемых в нанесении ножевых ранений

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Во дворе одного из домов на 6-й Радиальной улице в районе Бирюлево Восточное в Южном административном округе Москвы произошел конфликт, в результате которого один из злоумышленников нанес ножевые ранения оппонентам. Об этом сообщили в столичном ГУ МВД.

Полицейские задержали одного из подозреваемых на территории одного из московских аэропортов при попытке покинуть Россию. Им оказался 31-летний приезжий мужчина, отметили в МВД. Остальные злоумышленники скрылись. По информации телеграм-канала Baza, подозреваемый является гражданином Таджикистана, его задержали в аэропорту Домодедово.

В связи с происшествием возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Максимальное наказание по этой части статьи — до десяти лет лишения свободы.

Baza уточнила, что массовая драка рабочих произошла днем 10 июня в ЖК «Царицыно-2». По предварительной версии, причиной конфликта был заказ, который строители не поделили. По данным канала, они ходили по квартирам и предлагали свои услуги по внутренней отделке людям, которые купили жилье. Эту же причину драки назвал источник ТАСС в правоохранительных органах.

Во время драки рабочие бегали по двору дома, а часть из них забежала в подъезд. В результате один строитель — 20-летний гражданин Таджикистана — получил удар ножом в паховую область и был госпитализирован. Скорая помощь забрала второго пострадавшего мужчину с открытой раной бедра.

РБК направил запрос в АО «МКХ» (застройщик ЖК «Царицыно-2»).

В середине апреля на стройплощадке проекта «Квартал «Метроном» на востоке Москвы произошла массовая драка рабочих. Причиной столкновения стал конфликт из-за распределения арматуры между бригадами. Среди участников конфликта было 16 граждан Таджикистана и 14 граждан Узбекистана. В пресс-службе девелопера «Брусника» заявили, что в ходе инцидента никто не пострадал.