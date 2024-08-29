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Общество ,  
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Полиция задержала 23 мигрантов после массовой драки на юго-востоке Москвы

На юго-востоке Москвы мигранты устроили массовую драку, задержано 23 человека, пострадавших нет, сообщили в МВД. Возбуждено дело по статье о хулиганстве
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В полицию доставили 23 иностранных граждан, которые участвовали в массовой драке на Жулебинском бульваре на юго-востоке Москвы, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным ведомства, сообщение о конфликте поступило в полицию вечером 28 августа. «Установлено, что между иностранными гражданами произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, переросший в потасовку», — говорится в сообщении. Информации о пострадавших не поступало.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство), предусматривающей максимальное наказание — лишение свободы на срок до семи лет.

В отношении мигрантов также составили протоколы об административном нарушении по ст. 20.1 (мелкое хулиганство), ч. 3, 3.1 и 5 ст. 18.8 КоАП (нарушение правил въезда или режима пребывания в России). Первая статья предусматривает штраф от 500 до 1 тыс. руб. или арест на срок до 15 суток, вторая — штраф от 5 тыс. до 10 тыс. руб. с выдворением за пределы страны.

«Полицейскими проводится комплекс мероприятий, направленный на установление и привлечение к ответственности всех участников конфликта», — добавили в МВД.

О конфликте на Жулебинском бульваре ранее сообщил РЕН-ТВ. Телеканал сообщал, что драку участники конфликта затеяли возле помойки, а среди участников была женщина. 

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту массовой драки. 

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Фото:Александр Демьянчук / ТАСС

В июне массовая драка произошла во дворе одного из домов в столичном районе Бирюлево, в результате которого несколько человек получили ножевые ранения. В аэропорту Домодедово задержали одного из подозреваемых при попытке покинуть Россию, остальные участники потасовки скрылись. Как писал телеграм-канал Baza, им оказался 31-летний гражданин Таджикистана.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
Россия Москва массовая драка МВД Жулебино Выхино
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