На Украине упал вертолет Ми-2 Харьковского университета Воздушных сил
На Украине разбился вертолет Ми-2 Харьковского университета Воздушных сил. Об этом сообщается на странице вуза в Facebook (входит в корпорацию Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). В результате крушения погибли два члена экипажа.
Крушение произошло при выполнении учебно-тренировочного полета.
«Командование университета и воинской части всемерно способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия. Выражаем соболезнования родным и близким погибших. Это болезненная и невосполнимая потеря для всех нас», — говорится в сообщении.
В июле во время учебного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант Харьковского университета Воздушных сил.
26 августа Украина потеряла один из истребителей F-16, предоставленных западными странами. В результате катастрофы погиб пилот Алексей Месь, прошедший обучение полетам на F-16. После этого президент Владимир Зеленский уволил командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука. Причину отставки он не назвал. Министр обороны Рустем Умеров позднее объяснил снятие с должности Олещука ротацией.
Газета The New York Times (NYT) писала, что украинские и американские следователи среди версий крушения истребителя рассматривают техническую неисправность и ошибку пилота. Издание также сообщало, что самолет могли сбить сами украинские военные из зенитно-ракетного комплекса Patriot, но потом отвергло эту версию.
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