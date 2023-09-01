В Москве средняя зарплата учителей за полгода составила 144,8 тыс. руб.

За весь 2022 год зарплата учителей в среднем составила 126,7 тыс. руб. Сейчас в столице работают 57 тыс. педагогов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Средняя зарплата учителей средней и начальной школы в Москве в январе–июле 2023 года составила 144,8 тыс. руб., говорится в материалах пресс-службы правительства, подготовленных к посещению премьер-министром Михаила Мишустина столичной школы № 1579, сообщает «РИА Новости».

По данным правительства, сейчас в столице работают 57 тыс. учителей. За 2022 год учителя в среднем получили 126,7 тыс. руб., за 2021 год — 123,1 тыс. руб., за 2020 год — 117,9 тыс. руб.

Мишустин 1 сентября осмотрел новое здание московской общеобразовательной школы № 1579 и побеседовал с учениками и учителями. Новый корпус рассчитан на 900 учеников (36 классов). В нем будут учиться школьники с первого по 11-й класс (на 1 сентября 512 человек, 20 классов).

Накануне премьер пообещал дополнительно выделить более 30 млрд руб. на повышение зарплат бюджетников — педагогов, врачей, работников науки и культуры. В последний раз власти индексировали зарплаты работников госучреждений в январе, ежемесячные выплаты выросли в среднем на 8%.

В июле президент Владимир Путин призвал проводить индексацию своевременно, чтобы не допустить «перетекания». «Мы понимаем: из бюджетной сферы будут люди уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — говорил он.