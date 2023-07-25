Путин поручил не допустить «перетекания» бюджетников из-за зарплат

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Правительству необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников, чтобы не допустить оттока людей из этой сферы. Об этом на совещании по экономическим вопросам заявил Владимир Путин.

Отчет о совещании опубликован на сайте Кремля.

«Обращаю внимание правительства: нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем: из бюджетной сферы будут люди уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — сказал президент.

Он также поручил правительству «способствовать максимальному расширению производства товаров и услуг», поскольку это будет мешать разгону инфляции. А ее президент назвал среди главных рисков.

«Уже отмечаются признаки ускорения инфляции, в том числе из-за того, что предложение российских производителей отстает от спроса», — отметил Путин.

По итогам мая 2023 года Росстат зафиксировал в России новый исторический рекорд по уровню безработицы — он составил 3,2%, или 2,4 млн человек в возрасте 15 лет и старше.

При этом в апреле 2023 года зарплаты в России в номинальном выражении выросли на 13% год к году, а в реальном выражении — на 10,4% по сравнению с прошлым годом.



За январь—апрель 2023 года рост номинальной зарплаты составил, по данным Росстата, 11,4%. В реальном выражении зарплаты за этот период выросли на 4,2% (обе цифры год к году).