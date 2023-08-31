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Экономика ,  
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Мишустин пообещал выделить на повышение зарплат бюджетников ₽30 млрд

Мишустин: кабмин выделит на повышение зарплат бюджетников более ₽30 млрд
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство России дополнительно выделит более 30 млрд руб. на повышение зарплат работников госучреждений. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина.

Речь идет о педагогах, врачах, работниках науки и культуры. Мишустин назвал повышение зарплат еще одним шагом, направленным на системную поддержку граждан.

В конце июля президент России Владимир Путин заявил, что правительству необходимо своевременно индексировать зарплаты бюджетников. «Нужно строго выдерживать установленные цели по зарплатам специалистов, занятых в бюджетной сфере, иначе будет перетекание. Мы понимаем: из бюджетной сферы будут люди уходить. Нужно своевременно их индексировать, эти заработные платы», — сказал он.

В апреле Путин назвал увеличение реальных доходов граждан основной задачей для государства. «Цены растут, а зарплаты не очень. <...> Вопрос-то самый ключевой на самом деле для всей страны. <...> [Для государства это] задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», — говорил президент.

В последний раз правительство проводило индексацию зарплат бюджетников в январе, ежемесячные выплаты выросли в среднем на 8%. С 1 июля зарплату учителям, медработникам и сотрудникам других бюджетных организаций подняли власти ряда российских регионов. В частности, в Московской области зарплату проиндексировали на 8–10%, прибавку от 5 тыс. до 53 тыс. руб. (размер зависит от специальности и стажа) получили в общей сложности более 110 тыс. человек.

По данным Росстата, реальная средняя зарплата выросла на 10,5% в июне и на 6,8% в первом полугодии. По сравнению с предыдущим месяцем в июне реальные зарплаты выросли на 4,8%. Рост по итогам второго квартала составил 11,4% в годовом выражении. Инфляция в годовом выражении превысила 5%.

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Реальная заработная плата — средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июне составила 76,6 тыс. руб. Это на 14,1% больше по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и на 5,2% больше по сравнению с маем.

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Михаил Мишустин правительство Зарплаты повышение зарплат
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

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