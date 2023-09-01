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Лесные пожары и наводнения ,  
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Южно-Сахалинск затопило из-за дождей. Видео

Появилось видео с затопленных улиц Южно-Сахалинска
Сюжет
Лесные пожары и наводнения

Южно-Сахалинск затопило из-за дождей. Видео
Video

В Южно-Сахалинске из-за дождя затопило низменную часть города, сообщило ГУ МЧС по региону.

В зону подтопления попали более 300 частных домов с населением 1014 человек (в том числе 49 детей), там вода поднялась на уровень до 1 м от пола. Кроме того, затопило подвалы семи многоквартирных домов. Пострадавших нет. 28 человек эвакуировали в пункт временного размещения, в том числе 16 детей.

Наводнение в Приморском крае. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Накануне в городе ввели режим ЧС из-за осадков, из берегов вышли две реки и крупный ручей. В середине августа в городе также затопило несколько улиц.

Сильные дожди накрыли и Приморье, они идут с начала месяца. 25 августа в крае ввели режим ЧС федерального характера. Для вывоза людей из затопленных населенных пунктов, в частности из села Андреевка, куда приезжают туристы, задействовали корабли Тихоокеанского флота.
 

Теги
Южно-Сахалинск циклон Сахалин потоп дожди видео
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