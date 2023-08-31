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В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за сильного ливня

В Южно-Сахалинске из-за сильного ливня ввели режим ЧС

В Южно-Сахалинске ввели режим ЧС из-за сильного ливня
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Режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за обильных осадков, сообщила мэрия.

В городе создали оперативный штаб под руководством мэра Сергея Надсадина и развернули пункт временного размещения. По словам вице-мэра Алексея Римши, в Южно-Сахалинске из берегов вышли две реки и крупный ручей.

В районе Владимировка сложилась «непростая ситуация», рассказал глава города: там затопило несколько улиц. В парке зафиксированы повреждения асфальта, затопило рельсы детской железной дороги. Подтоплены подвалы четырех школ и одного детского сада. По всему городу без света остались более 6 тыс. жителей.

В Главном управлении МЧС по Сахалинской области предупредили, что 1 сентября на территории пяти районов региона ожидается сильный дождь и резкий подъем уровня воды, также прогнозируется затопление нижней части Южно-Сахалинска.

Из-за неблагоприятного прогноза Надсадин перенес линейки во всех школах города на 4 сентября. Мероприятия на День города, запланированные на 2 сентября, также проведут позже.

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Теги
Сахалин Южно-Сахалинск затопление ливень
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