В Херсонской области большинство младшеклассников начнут учить украинский

В Херсонской области учить украинский язык хотят 64% школьников, в Запорожской — 46%, заявили региональные власти. Речь об учениках 1–4-х классов. Российское Минпросвещения заявило, что разработало специальный учебник

Фото: Петр Сивков / ТАСС

Большинство младшеклассников на подконтрольной России части Херсонской области хотят изучать украинский язык, сообщили RTVI в региональном министерстве образования и науки.

Речь идет о выборе второго языка, пояснила представитель министерства. «64% детей хотят изучать украинский факультативно. Это у нас дети 1–4-го классов», — сказала она, отметив, что «первый у нас 100% русский язык».

Украинский хотят учить и запорожские ученики, сообщила журналистам региональный министр образования и науки Елена Шапурова. По ее словам, желание изучать его как родной выразили 46% школьников (на контролируемой Россией части Запорожской области). «Наши шефы до середины сентября поставят нам учебники, новые учебники начальной школы с первого по четвертый класс по украинскому языку», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Россия присоединила Херсонскую и Запорожскую области осенью 2022 года после референдумов (Украина и большинство других стран не признают законность этого решения, но Москва называет вопрос территориальной принадлежности регионов закрытым). Часть этих территорий контролирует Украина, в том числе областные центры Херсон и Запорожье (российские власти назначили столицей Запорожской области Мелитополь). Согласно ст. 68 российский Конституции, официальным языком в России является русский; республики в составе страны могут устанавливать свои государственные языки.

В мае 2022 года в Херсонской военно-гражданской администрации обещали, что не будут запрещать украинский язык, но уточняли, что русский станет основным для делопроизводства, общения и «всех вопросов государственного значения», на нем будет вестись обучение в школах. Год спустя врио главы области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского языка наряду с русским в делопроизводстве. В августе 2023-го в местном правительстве заявили, что основным языком преподавания в школах будет русский, при этом все желающие смогут изучать и украинский язык.

Власти Запорожской области отменили обязательное изучение в школах региона украинского языка с 1 сентября. В местном минобрнауки говорили, что родители смогут выбрать, какой язык их дети будут учить в качестве родного.

В российском Минпросвещения сообщили в апреле, что создали учебное пособие по украинскому для младшеклассников в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.