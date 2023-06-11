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Сальдо подписал указ об украинском языке в Херсонской области

Врио главы Херсонской области Сальдо подписал указ об использовании украинского языка
Документом предусмотрен вариант, который позволит органам власти и учреждениям отвечать на русском языке на обращения, подготовленные на украинском и крымско-татарском, если иной возможности нет
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо подписал указ об использовании украинского языка наряду с русским в делопроизводстве. Об этом он написал в своем телеграм-канале. В Геническом и Новотроицком районах также предусмотрено использование крымско-татарского языка, сообщил глава региона.

В тексте указа, который приводит Сальдо, говорится, что жителям области гарантируется право на использование родного языка и свободный выбор русского, украинского, крымско-татарского или других языков народ России.

«Установить, что в деятельности государственных органов и муниципальных органов, организаций, предприятий и учреждений Херсонской области используется русский язык, украинский, крымско-татарский языки и иные языки народов Российской федерации», — отмечается в третьем пункте указа.

Далее говорится, что граждане имеют право писать в органы власти, учреждения и организации на одном из вышеуказанных языков, ответы даются по их требованию на языке обращения. «В случае невозможности дать ответ на языке обращения используется государственный язык Российской Федерации», — уточняется в документе.

Согласно Конституции, государственным языком Российской Федерации является русский. Устанавливать иные государственные языки имеют право республики в составе России. Херсонскую область включили в состав России в сентябре 2022 года.

В шестом пункте указа упоминается использование украинского и крымско-татарского языков при написании географических названий и оформлении дорожных указателей. Они будут использоваться «в необходимых случаях» на территориях «компактного проживания соответствующего населения».

До включения Херсонской области в состав России официальным языком там был украинский. Еще в мае прошлого года областные власти обещали, что не будут запрещать его, но уточняли, что русский станет основным для делопроизводства, общения и «всех вопросов государственного значения», на нем будет вестись обучение в школах.

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Минувшей весной в Минпросвещения заявляли, что в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области украинский язык дети смогут изучать как родной или в качестве факультатива, но формат будет зависеть от решения самих регионов. В ведомстве также отмечали, что подготовили пособие по «классическому украинскому языку».

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Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Херсонская область Владимир Сальдо украинский язык
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