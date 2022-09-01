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Бюро статистики Казахстана отчиталось о сокращении доли русских в стране

В Казахстане с 2009 года доля русских уменьшилась с 23,7% до 15,5%, а доля казахов выросла с 63,1% до 70,4%. Общее число жителей республики увеличилось на 20%, или на 3,2 млн человек
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

С 2009 года число жителей Казахстана возросло на 20%, в республике по состоянию на 1 августа проживают 19 644 067 человек. Доля казахов в этническом составе населения выросла с 63,1% до 70,4%, следует из предоставленных казахстанским Национальным бюро статистики кратких итогов переписи, прошедшей в республике в октябре прошлого года. 

Вторым по численности народом в стране остаются русские, но их доля уменьшилась с 23,7% до 15,5% против 23,7% в 2009 году. 80,1% прошедших перепись указали, что владеют казахским языком, а 49,3 % — что используют его в повседневной жизни. Среди русских казахским языком владеют только четверть респондентов, а пользуются им в повседневной жизни меньше десятой части.

Доля горожан продолжила расти и увеличилась до 61,2%: с 2009 года на 5 п.п. Большая часть жителей Казахстана (64,45%) исповедуют ислам, пятая часть — православие. Неверующих в республике оказалось всего 2,81%. Отказались отвечать на вопрос о вероисповедании более десятой части респондентов (11,84%).

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В середине января казахский посол в России Ермек Кошербаев заявил, что русским языком в республике владеет почти каждый житель, а проблемной является ситуация с распространением именно казахского языка. «То есть русский язык как есть, так и остается, и это записано в Конституции, языком межнационального общения», — подчеркнул дипломат.

До этого казахские националисты организовали так называемые языковые патрули — проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Глава Россотрудничества Евгений Примаков обвинил власти Казахстана, что те не препятствовали этим действиям. В администрации казахстанского президента рейды осудили.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позднее заявил, что жителям Казахстана без знания русского языка будет «очень сложно», отметив, что между Россией и Казахстаном самая протяженная граница в мире. Он сказал: «Мы, как говорится, богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык».

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