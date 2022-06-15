Токаев фразой «от лукавого» оценил данные об ущемлении русского языка
В Казахстане нет динамики ухудшения ситуации с русским языком, однако растет спрос на использование при обучении казахского языка, Астана должна обеспечивать интересы этих людей, заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24».
Журналист сообщил президенту Казахстана о разнящихся данных источников, согласно информации которых в республике за последние три года либо снизилось, либо выросло число школ с обучением на русском языке.
«Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается, другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него», — ответил Токаев.
Президент Казахстана подчеркнул, что позиции русского языка в республике «в целом не претерпели какого-либо ухудшения», число школ с обучением на русском языке осталось прежним. При этом нельзя не замечать повышение интереса к обучению на казахском языке, продолжил он, власти Казахстана должны обеспечивать желания людей, которые хотят отдавать детей в школы и детские сады с обучением на казахском языке.
«В конце концов, Казахстан — в самом имени нашего государства звучит имя Казах», — подчеркнул он.
В то же время без знания русского языка жителям Казахстана будет «очень сложно», сказал Токаев, отметив, что между Россией и Казахстаном самая протяженная граница в мире. Он добавил: «Мы, как говорится, богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык».
Астана не намеревается выходить из ОДКБ и ЕАЭС, данные об этом также не соответствуют действительности, продолжил президент Казахстана, указав, что во время январских протестов «впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявило себя». Президент Казахстана указал, что в России «некоторые лица перевирают ситуацию», когда говорят, что Астане помогла именно Москва, а не ОДКБ.
«Россия [якобы] спасла ситуацию, а Казахстан должен вечно служить и кланяться в ноги России. Неоправданные рассуждения, далекие от реальности», — резюмировал Токаев.
В середине января казахский посол в России Ермек Кошербаев заявил, что русским языком в республике владеет почти каждый ее житель, а проблемной является ситуация с распространением именно казахского языка. «То есть русский язык как есть, так и остается — и это записано в Конституции — языком межнационального общения», — подчеркнул дипломат.
Токаев в сентябре прошлого года также призывал не мешать использованию русского языка. Он тогда выразил мнение об отсутствии признаков ограниченности использования казахского языка.
В прошлом году казахские националисты организовали так называемые языковые патрули — проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Рейды прошли в Нур-Султане, Алма-Ате, Павлодаре, Уральске и других городах. Глава Россотрудничества Евгений Примаков затем обвинил власти Казахстана, что те не препятствовали этим действиям.