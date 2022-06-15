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Токаев фразой «от лукавого» оценил данные об ущемлении русского языка

Токаев отверг данные о сокращении числа русскоязычных школ в Казахстане, назвав рассуждения об этом политизацией. Заметен тренд на увеличение интереса к казахскому языку, но казахам нужно владеть и русским языком, добавил он
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters
Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

В Казахстане нет динамики ухудшения ситуации с русским языком, однако растет спрос на использование при обучении казахского языка, Астана должна обеспечивать интересы этих людей, заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Журналист сообщил президенту Казахстана о разнящихся данных источников, согласно информации которых в республике за последние три года либо снизилось, либо выросло число школ с обучением на русском языке.

«Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается, другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него», — ответил Токаев.

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Президент Казахстана подчеркнул, что позиции русского языка в республике «в целом не претерпели какого-либо ухудшения», число школ с обучением на русском языке осталось прежним. При этом нельзя не замечать повышение интереса к обучению на казахском языке, продолжил он, власти Казахстана должны обеспечивать желания людей, которые хотят отдавать детей в школы и детские сады с обучением на казахском языке.

«В конце концов, Казахстан — в самом имени нашего государства звучит имя Казах», — подчеркнул он.

В то же время без знания русского языка жителям Казахстана будет «очень сложно», сказал Токаев, отметив, что между Россией и Казахстаном самая протяженная граница в мире. Он добавил: «Мы, как говорится, богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык».

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Токаев заявил о советах покинуть Казахстан во время беспорядков в январе
Политика
Касым-Жомарт Токаев

Астана не намеревается выходить из ОДКБ и ЕАЭС, данные об этом также не соответствуют действительности, продолжил президент Казахстана, указав, что во время январских протестов «впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявило себя». Президент Казахстана указал, что в России «некоторые лица перевирают ситуацию», когда говорят, что Астане помогла именно Москва, а не ОДКБ.

«Россия [якобы] спасла ситуацию, а Казахстан должен вечно служить и кланяться в ноги России. Неоправданные рассуждения, далекие от реальности», — резюмировал Токаев.

Токаев назвал действия языковых патрулей «провокацией спецслужб»
Политика
Касым-Жомарт Токаев

В середине января казахский посол в России Ермек Кошербаев заявил, что русским языком в республике владеет почти каждый ее житель, а проблемной является ситуация с распространением именно казахского языка. «То есть русский язык как есть, так и остается — и это записано в Конституции — языком межнационального общения», — подчеркнул дипломат.

Токаев в сентябре прошлого года также призывал не мешать использованию русского языка. Он тогда выразил мнение об отсутствии признаков ограниченности использования казахского языка.

В прошлом году казахские националисты организовали так называемые языковые патрули — проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Рейды прошли в Нур-Султане, Алма-Ате, Павлодаре, Уральске и других городах. Глава Россотрудничества Евгений Примаков затем обвинил власти Казахстана, что те не препятствовали этим действиям.


 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
русский язык Касым-Жомарт Токаев Казахстан
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