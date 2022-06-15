Токаев фразой «от лукавого» оценил данные об ущемлении русского языка

Токаев отверг данные о сокращении числа русскоязычных школ в Казахстане, назвав рассуждения об этом политизацией. Заметен тренд на увеличение интереса к казахскому языку, но казахам нужно владеть и русским языком, добавил он

Фото: Шамиль Жуматов / Reuters

В Казахстане нет динамики ухудшения ситуации с русским языком, однако растет спрос на использование при обучении казахского языка, Астана должна обеспечивать интересы этих людей, заявил казахский президент Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24».

Журналист сообщил президенту Казахстана о разнящихся данных источников, согласно информации которых в республике за последние три года либо снизилось, либо выросло число школ с обучением на русском языке.

«Те, кто утверждает, что позиции русского языка в Казахстане уменьшились, сузились и тем более стали ущербными, очень сильно идут против истины. Это все рассуждения от лукавого в целях политизации той или иной ситуации. Зачем это делается, другой вопрос. Я, в принципе, знаю ответ на него», — ответил Токаев.

Президент Казахстана подчеркнул, что позиции русского языка в республике «в целом не претерпели какого-либо ухудшения», число школ с обучением на русском языке осталось прежним. При этом нельзя не замечать повышение интереса к обучению на казахском языке, продолжил он, власти Казахстана должны обеспечивать желания людей, которые хотят отдавать детей в школы и детские сады с обучением на казахском языке.

«В конце концов, Казахстан — в самом имени нашего государства звучит имя Казах», — подчеркнул он.

В то же время без знания русского языка жителям Казахстана будет «очень сложно», сказал Токаев, отметив, что между Россией и Казахстаном самая протяженная граница в мире. Он добавил: «Мы, как говорится, богом данные соседи, и казахам нужно хорошо владеть русским языком, но при этом знать и свой язык».

Читайте на РБК Pro Pro Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Чем опасен эндометриоз и можно ли его предотвратить Статьи Pro Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Хочу составить план тренировок. Что важно учесть Инструкции Pro Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's Статьи Pro Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент Инструкции Pro «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей Статьи Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи Pro Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Цена продукции «ФосАгро» на историческом пике. Что ждать от акций гиганта Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи

Астана не намеревается выходить из ОДКБ и ЕАЭС, данные об этом также не соответствуют действительности, продолжил президент Казахстана, указав, что во время январских протестов «впервые за 30 лет ОДКБ каким-то образом проявило себя». Президент Казахстана указал, что в России «некоторые лица перевирают ситуацию», когда говорят, что Астане помогла именно Москва, а не ОДКБ.

«Россия [якобы] спасла ситуацию, а Казахстан должен вечно служить и кланяться в ноги России. Неоправданные рассуждения, далекие от реальности», — резюмировал Токаев.

В середине января казахский посол в России Ермек Кошербаев заявил, что русским языком в республике владеет почти каждый ее житель, а проблемной является ситуация с распространением именно казахского языка. «То есть русский язык как есть, так и остается — и это записано в Конституции — языком межнационального общения», — подчеркнул дипломат.

Токаев в сентябре прошлого года также призывал не мешать использованию русского языка. Он тогда выразил мнение об отсутствии признаков ограниченности использования казахского языка.

В прошлом году казахские националисты организовали так называемые языковые патрули — проверку использования казахского языка в магазинах и государственных учреждениях. Рейды прошли в Нур-Султане, Алма-Ате, Павлодаре, Уральске и других городах. Глава Россотрудничества Евгений Примаков затем обвинил власти Казахстана, что те не препятствовали этим действиям.