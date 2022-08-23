В Казахстане сочли неприемлемыми слова посла Украины об убийстве русских

Петр Врублевский (Фото: ULYSMEDIA / YouTube)

Члены Ассамблеи народа Казахстана осудили высказывания украинского посла в республике Петра Врублевского о том, что целью Киева является убить как можно больше русских.

«В нашей стране, где мир и единство являются главными принципами государственной политики и общественной консолидации, подобные высказывания недопустимы и неприемлемы, от кого бы они ни исходили», — заявили в ассамблее. Там подчеркнули, что дипломатия должна «служить идеалам мира и сотрудничества», а не способствовать разжиганию ненависти. В совете ассамблеи призвали казахстанцев «не поддаваться на провокации, сеющие вражду и недоверие».

В обращении поясняется, что свои заявления посол сделал «в интервью одному из казахстанских блогеров».

Ассамблея народа Казахстана — консультативно-совещательный орган при президенте республики. Ее основная задача — «реализация государственной национальной политики» и обеспечение общественно-политической стабильности в стране.

Десятисекундный фрагмент интервью Врублевского опубликовала в Telegram представитель МИД России Мария Захарова. На видео дипломат говорит: «Собираемся убить как можно их больше. Чем больше мы убьем русских сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям». По мнению Захаровой, «такое может говорить только посол террористического режима».

В Следственном комитете России заявили, что оценят высказывания Врублевского.