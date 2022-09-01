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Песков заявил, что причина гибели Равиля Маганова не вопрос Кремля

Пресс-секретарь президента отказался комментировать гибель главы совета директоров ЛУКОЙЛа
Песков заявил, что причина гибели главы совета директоров ЛУКОЙЛа «не вопрос Кремля»
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать гибель главы совета директоров ЛУКОЙЛа Равиля Маганова, отметив, что это «не вопрос Кремля».

На пресс-конференции журналист сообщил, что компания подтвердила гибель Маганова, и попросил Пескова прокомментировать происшествие. «Это совсем не наш вопрос», — ответил тот.

Равиль Маганов погиб утром 1 сентября, выпав из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента в Москве. По данным источника РБК, топ-менеджер упал с шестого этажа. По предварительной версии, смерть наступила от травм, полученных в результате падения.

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Обстановка у Центральной клинической больницы в Москве

В компании ЛУКОЙЛ подтвердили, что глава совета директоров скончался, уточнив, что это произошло «после тяжелой болезни».

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что среди версий гибели Маганова рассматривается самоубийство. «Вероятнее всего, погибший покончил с собой. Причины произошедшего сейчас выясняют полиция и СК», — сказал источник «РИА Новости».

Сначала Маганов занимал в ЛУКОЙЛе пост вице-президента по нефтедобыче, затем был первым вице-президентом, а с 2006 года — первым исполнительным вице-президентом по разведке и добыче. В июне 2020 года погибший занял пост главы совета директоров.

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