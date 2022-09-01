ЛУКОЙЛ сообщил о смерти главы совета директоров после тяжелой болезни

В ЛУКОЙЛе подчеркнули «неоценимый вклад» Равиля Маганова в развитие компании и отрасли. Ранее стало известно, что топ-менеджер выпал из окна шестого этажа ЦКБ. По предварительной версии, смерть наступила от полученных травм

Равиль Маганов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В компании ЛУКОЙЛ подтвердили, что глава совета директоров Равиль Маганов скончался. Об этом говорится в сообщении пресс-службы, поступившем в РБК.

«C глубоким прискорбием сообщаем, что после тяжелой болезни ушел из жизни председатель совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» Равиль Маганов», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Маганов, который также занимал должность первого исполнительного вице-президента по разведке и добыче, погиб после падения из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) в Москве. Источник, близкий к ГУ МВД по Москве, сообщал, что топ-менеджер находился на шестом этаже. По предварительной версии, смерть наступила от травм, полученных в результате падения.

По словам собеседника РБК, в качестве одной из версий правоохранители рассматривают самоубийство.

По данным Baza и Mash, Маганов проходил лечение из-за проблем с сердцем.

В ЛУКОЙЛе подчеркнули, что топ-менеджер «внес неоценимый вклад не только в развитие компании, но и всей российской нефтегазовой отрасли». «Благодаря управленческому таланту Равиля Маганова ЛУКОЙЛ в кратчайшие сроки проделал путь от небольшого нефтедобывающего концерна до одной из ведущих энергетических компаний мира, многократно увеличил объемы производства нефти и газа, с нуля освоил новые нефтегазовые провинции в Каспийском и Балтийском морях, начал успешную разработку проектов сверхвязкой нефти в Республике Коми, внедрил передовые технологические решения для поддержания добычи на выработанных месторождениях Западной Сибири, вошел в состав консорциумов в наиболее перспективных нефтяных регионах мира», — говорится в сообщении компании.

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Маганов в конце 1980-х был генеральным директором нефтедобывающего предприятия «Лангепаснефтегаз» до момента слияния с двумя другими и образования на их базе ЛУКОЙЛа. В новой компании стал вице-президентом по нефтедобыче, затем первым вице-президентом, а с 2006 года — первым исполнительным вице-президентом по разведке и добыче. Пост главы совета директоров занял в июне 2020 года.

В мае умер бывший топ-менеджер ЛУКОЙЛа Александр Субботин. Его тело обнаружили 8 мая в частном доме в Мытищах. В СК по Московской области утверждали, что смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности.

Источник ТАСС утверждал, что дом принадлежал уроженцу Харькова Алексею Пиндюрину, который был также известен как шаман Магуа и проводил ямайские ритуалы вуду.