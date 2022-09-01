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Глава совета директоров ЛУКОЙЛа погиб после падения из окна ЦКБ

Равиль Маганов
Равиль Маганов (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Глава совета директоров, первый исполнительный вице-президент ЛУКОЙЛа Равиль Маганов погиб после падения из окна Центральной клинической больницы с поликлиникой (ЦКБ) Управления делами президента в Москве, сообщил РБК источник, близкий к ГУ МВД. Ранее об этом написали Telegram-каналы Mash и 112.

Позже факт смерти Равиля Магаева РБК подтвердили в ЦКБ, не уточнив, что именно произошло.

По данным собеседника РБК, инцидент произошел около 7:30 утра, топ-менеджер выпал из окна, расположенного на 6 этаже. Источник уточнил, что на месте работают сотрудники полиции, они опрашивают дежурную смену работников больницы и пациентов. По его словам, дознавателям предстоит исследовать записи с камер видеонаблюдения.

РБК направил запрос в ЛУКОЙЛ, а также в ГСУ СКР по Москве.

Материал дополняется.

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