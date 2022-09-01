Силовики допустили самоубийство погибшего главы совета директоров ЛУКОЙЛа

Обстановка у Центральной клинической больницы в Москве (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Самоубийство рассматривают как одну из версий гибели главы совета директоров ЛУКОЙЛа Равиля Маганова, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи СК. Они опрашивают дежурную смену работников больницы и пациентов. Им также предстоит изучить записи с камер видеонаблюдения.

«Вероятнее всего, погибший покончил с собой. Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов», — сказал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Маганов погиб утром 1 сентября после падения из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента в Москве. В больнице не уточнили, что именно произошло.

Источник РБК уточнил, что топ-менеджер выпал из окна, расположенного на шестом этаже. По предварительной версии, смерть наступила от травм, полученных в результате падения.

Материал дополняется

Читайте на РБК Pro Pro Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Вперед к провалу: почему российские компании разрушает «культура суеты» Статьи Pro Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Hard skills 2022: какие качества сегодня помогут продвинуться в карьере Инструкции Pro Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело Зарядка для офиса: 8 упражнений, чтобы размять все тело Видео Pro Аштанга-йога и макробиотическая диета: как Мадонна поддерживает форму Аштанга-йога и макробиотическая диета: как Мадонна поддерживает форму Статьи Pro Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Какой метод проектирования помог iPhone победить Blackberry Статьи Pro «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании «Это удар в спину для отрасли»: от чего сильнее пострадали ИТ-компании Статьи Pro «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company «Меня это бесит»: как правильно злиться на работе — Fast Company Статьи Pro $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира $10 трлн любят тишину. Как работает самый могущественный инвестфонд мира Статьи



