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Силовики допустили самоубийство погибшего главы совета директоров ЛУКОЙЛа

Обстановка у Центральной клинической больницы в Москве
Обстановка у Центральной клинической больницы в Москве (Фото: Артём Геодакян / ТАСС)

Самоубийство рассматривают как одну из версий гибели главы совета директоров ЛУКОЙЛа Равиля Маганова, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.

По его словам, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи СК. Они опрашивают дежурную смену работников больницы и пациентов. Им также предстоит изучить записи с камер видеонаблюдения.

«Вероятнее всего, погибший покончил с собой. Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов», — сказал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.

Маганов погиб утром 1 сентября после падения из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента в Москве. В больнице не уточнили, что именно произошло.

Источник РБК уточнил, что топ-менеджер выпал из окна, расположенного на шестом этаже. По предварительной версии, смерть наступила от травм, полученных в результате падения.

ЛУКОЙЛ сообщил о смерти главы совета директоров после тяжелой болезни
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Равиль Маганов

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Виктория Тютина Виктория Тютина
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