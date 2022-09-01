Силовики допустили самоубийство погибшего главы совета директоров ЛУКОЙЛа
Самоубийство рассматривают как одну из версий гибели главы совета директоров ЛУКОЙЛа Равиля Маганова, сообщил РБК источник в правоохранительных органах.
По его словам, сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции и следователи СК. Они опрашивают дежурную смену работников больницы и пациентов. Им также предстоит изучить записи с камер видеонаблюдения.
«Вероятнее всего, погибший покончил с собой. Причины произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов», — сказал источник «РИА Новости» в правоохранительных органах.
Маганов погиб утром 1 сентября после падения из окна Центральной клинической больницы (ЦКБ) Управления делами президента в Москве. В больнице не уточнили, что именно произошло.
Источник РБК уточнил, что топ-менеджер выпал из окна, расположенного на шестом этаже. По предварительной версии, смерть наступила от травм, полученных в результате падения.
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