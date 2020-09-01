На следователя СК завели дело за предложение посредничества при взятке

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело против следователя Главного следственного управления СК Грея Эфендиева. Его обвиняют в том, что он предложил свои услуги посредника при даче взятки. Об этом сообщается на сайте СК.

Следователи полагают, что Эфендиев предложил сотруднику управления получить через него взятку за освобождение человека от уголовной ответственности. Взятка должна была составлять 5 млн руб.

«Сотрудник управления при этом действовал в соответствии с разработанными нормами при выявлении коррупционного преступления, в результате чего Эфендиев был задержан», — говорится в сообщении СК.

Эфендиеву предъявили обвинения по ч. 5 ст. 291.1 УК (обещание или предложение посредничества во взяточничестве).

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