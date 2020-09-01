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МВД создало группу для борьбы с манипулированием сознанием подростков

Сотрудники будут выявлять факты манипулирования сознанием подростков в соцсетях. В качестве примера движений, с которыми борется группа, в МВД упомянули АУЕ, признанное и запрещенное Верховным судом как экстремистское
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

МВД сформировало специальную группу, которая будет выявлять и пресекать попытки манипулировать сознанием подростков с помощью интернет-ресурсов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В эту группу вошли сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) и других подразделений министерства, которые занимаются вопросами манипулирования сознанием несовершеннолетних в соцсетях. В частности, представители ГУУР анализируют информацию в интернете и выявляют неформальные молодежные объединения, ведущие противоправную деятельность, сообщили в МВД.

Верховный суд признал экстремистским и запретил движение АУЕ
Общество
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

«Вся получаемая информация подлежит проверке на наличие признаков противоправных деяний. Установленные адреса блокируются на основании решений судов и требований к администраторам интернет-ресурсов в связи с деструктивным характером», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, там привели в пример деятельность молодежных группировок, пропагандирующих субкультуру АУЕ (расшифровывается как «арестантский уклад един» либо «арестантское уголовное единство», запрещена в России), чью работу в МВД и ФСБ ранее пресекали. В частности, поясняют в министерстве, в 2019 году сотрудники правоохранительных органов разоблачили группу, члены которой вымогали деньги у студентов колледжа под предлогом помощи заключенным и защиты их от других преступных групп.

В середине августа Генпрокуратура сообщала, что уделяет особое внимание противодействию распространения среди подростков идеологии АУЕ. Через три дня Верховный суд признал это движение экстремистским и запретил его деятельность. «Деятельность движения, основанная на криминально-экстремистской идеологии, представляет реальную угрозу жизни и здоровью граждан, обществу и государству», — сообщала тогда Генпрокуратура.

В МВД назвали АУЕ потенциальной «боевой единицей» массовых беспорядков
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Сергей Кравчук

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Позже врио замначальника главного управления по обеспечению охраны общественного порядка МВД России Сергей Кравчук предупреждал, что участники таких группировок, как АУЕ, могут стать «боевой единицей для проведения протестных акций, массовых беспорядков, преступлений экстремистского проявления».

О том, что МВД активизировало деятельность по борьбе с манипулированием сознанием подростков, объявлял секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в марте 2019 года. Он также отмечал, что в школах были установлены контент-фильтры, которые не давали детям доступ к информации, несовместимой с целями и задачами воспитания. По словам Патрушева, тогда профилактическая работа позволила снизить количество групповых преступлений, совершаемых несовершеннолетними, почти на 18%.

Автор: Мария Лисицына
Теги: МВД России, манипулирование, подростки
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