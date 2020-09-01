МВД создало группу для борьбы с манипулированием сознанием подростков

Сотрудники будут выявлять факты манипулирования сознанием подростков в соцсетях. В качестве примера движений, с которыми борется группа, в МВД упомянули АУЕ, признанное и запрещенное Верховным судом как экстремистское

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МВД сформировало специальную группу, которая будет выявлять и пресекать попытки манипулировать сознанием подростков с помощью интернет-ресурсов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

В эту группу вошли сотрудники главного управления уголовного розыска (ГУУР) и других подразделений министерства, которые занимаются вопросами манипулирования сознанием несовершеннолетних в соцсетях. В частности, представители ГУУР анализируют информацию в интернете и выявляют неформальные молодежные объединения, ведущие противоправную деятельность, сообщили в МВД.

«Вся получаемая информация подлежит проверке на наличие признаков противоправных деяний. Установленные адреса блокируются на основании решений судов и требований к администраторам интернет-ресурсов в связи с деструктивным характером», — говорится в сообщении ведомства.

В частности, там привели в пример деятельность молодежных группировок, пропагандирующих субкультуру АУЕ (расшифровывается как «арестантский уклад един» либо «арестантское уголовное единство», запрещена в России), чью работу в МВД и ФСБ ранее пресекали. В частности, поясняют в министерстве, в 2019 году сотрудники правоохранительных органов разоблачили группу, члены которой вымогали деньги у студентов колледжа под предлогом помощи заключенным и защиты их от других преступных групп.