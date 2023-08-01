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Аксенов заявил о запасе воды в Северо-Крымском канале на три месяца

Сергей Аксенов заявил о запасе воды в Северо-Крымском канале на три месяца
Сюжет
Военная операция на Украине
Глава Крыма заверил, что проблем с питьевой водой на полуострове не будет. Вода из канала сейчас используется для орошения сельскохозяйственных земель
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС
Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram, что запасов воды в Северо-Крымском канале после взрыва плотины Каховской ГЭС и изменения уровня воды в Днепре хватит на два с половиной — три месяца.

Аксенов признал, что уровень воды в канале продолжает снижаться, поскольку продолжается орошение сельскохозяйственных земель. И сообщил, что сейчас не представляется возможным построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра прямо в канал.

Одновременно глава республики заверил, что никаких рисков для обеспечения населения питьевой водой нет. «На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников», — написал Аксенов.

Проблемы с Северо-Крымским каналом начались после взрыва Каховской ГЭС 6 июня. Сброс воды из Каховского водохранилища привел к тому, что Днепр вернулся в русло, существовавшее до середины 1950-х годов, а канал, вода из которого необходима в том числе для снабжения пресной водой Феодосии и Судака, начал мелеть.

В начале июня Аксенов заявил, что решить проблему можно путем установки насосов на Днепре.

Крым был вынужден обходиться без воды Северо-Крымского канала с 2014 года, когда украинские власти построили дамбу на территории Херсонской области. Убытки от водной блокады российские власти оценили более чем в ₽150 млрд.

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Артем Филипенок Артем Филипенок
Крым Сергей Аксенов Каховская ГЭС водоснабжение
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