Сергей Аксенов заявил о запасе воды в Северо-Крымском канале на три месяца

Аксенов заявил о запасе воды в Северо-Крымском канале на три месяца

Глава Крыма заверил, что проблем с питьевой водой на полуострове не будет. Вода из канала сейчас используется для орошения сельскохозяйственных земель

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Глава Крыма Сергей Аксенов написал в Telegram, что запасов воды в Северо-Крымском канале после взрыва плотины Каховской ГЭС и изменения уровня воды в Днепре хватит на два с половиной — три месяца.

Аксенов признал, что уровень воды в канале продолжает снижаться, поскольку продолжается орошение сельскохозяйственных земель. И сообщил, что сейчас не представляется возможным построить насосную станцию и тракт подачи воды из Днепра прямо в канал.

Одновременно глава республики заверил, что никаких рисков для обеспечения населения питьевой водой нет. «На сегодняшний день наполнение водохранилищ приличное. Продолжается работа по закачке воды из подземных источников», — написал Аксенов.

Проблемы с Северо-Крымским каналом начались после взрыва Каховской ГЭС 6 июня. Сброс воды из Каховского водохранилища привел к тому, что Днепр вернулся в русло, существовавшее до середины 1950-х годов, а канал, вода из которого необходима в том числе для снабжения пресной водой Феодосии и Судака, начал мелеть.

В начале июня Аксенов заявил, что решить проблему можно путем установки насосов на Днепре.

Крым был вынужден обходиться без воды Северо-Крымского канала с 2014 года, когда украинские власти построили дамбу на территории Херсонской области. Убытки от водной блокады российские власти оценили более чем в ₽150 млрд.

После занятия российскими войсками Херсонской области в феврале 2022 года дамба была разрушена и вода по каналу вновь начала поступать на полуостров.