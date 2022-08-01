«Коммерсантъ» узнал о решении судов не депортировать украинцев
Российские суды начали отменять решения о депортации украинских граждан из-за «отсутствия фактической возможности их исполнения», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов Московской Хельсинкской группы — правозащитной организации, содействующей выполнению Хельсинкских соглашений.
По данным газеты, сейчас только в подмосковном центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) находятся 113 граждан Украины. Всех этих людей российские власти собирались выдворить из страны, в основном за нарушения миграционного законодательства. Еще как минимум 245 человек не успели покинуть столичные следственные изоляторы — их должны были депортировать по запросу украинских следственных органов или отправить отбывать наказания на Украину.
Специалисты Московской Хельсинкской группы занялись проблемой этих людей и отправили в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) запрос. Они поинтересовались у ведомства, что оно собирается делать с застрявшими украинцами. В ответе, который получили правозащитники, говорилось, что «решения судов не исполнены ввиду отсутствия фактической возможности их исполнения».
В ведомстве пояснили, что застрявшие украинцы, у которых есть все необходимые документы, не могут пересечь государственную границу из-за спецоперации. Те, у кого их нет, не могут восстановить документы, так как украинские консульства в России закрыты.
Украина после начала российской спецоперации разорвала с Москвой дипломатические отношения.
Впоследствии, сообщил руководитель правовых программ группы Роман Киселев, приставы начали обращаться в суды, требуя освобождения украинцев. В результате с начала июля из подмосковного ЦСВИГ в Сахарово освободили 21 украинского гражданина. Депортировать освобожденных не стали, но оставили им административные штрафы в размере от 4 тыс. до 7 тыс. руб. Еще десятерым украинцам суды отказали. По словам Киселева, в одном из случаев суд решил, что человека содержат в ЦВСИГ недостаточно долго, хотя подавать заявление на освобождение можно спустя три месяца после задержания. В другом случае суд не увидел причин, по которым выдворить украинца сейчас было бы невозможно, пишет газета со ссылкой на постановление. В ЦВСИГ Санкт-Петербурга, по информации группы, отпустили 30 из 40 украинцев.
Ранее, в середине июня, российское МВД сообщило, что собирается обязать украинских граждан, а также граждан Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) покинуть Россию после 17 августа при отсутствии разрешительных документов. В ведомстве пояснили, что приостановка течения сроков временного пребывания иностранцев в России больше не действует. Ее вводили во время пандемии коронавируса: гражданам других стран разрешили оставаться в России вплоть до отмены ограничений на транспортное сообщение с их родным государством.
Россия сняла все указанные ограничения 15 июля, поэтому спустя 90 дней иностранцы без разрешительных документов должны покинуть страну. Однако для ДНР, ЛНР и Украины эти ограничения сняли еще 20 мая, а 90-дневный срок истекает 17 августа.
По данным источника ТАСС от 20 июля, в Россию с конца февраля прибыли более 2,7 млн человек из Украины, ЛНР и ДНР.