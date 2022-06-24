МВД предложило новый вид убежища на случай массового прибытия беженцев

МВД в ответ на «экстренное и массовое прибытие» беженцев разработало законопроект, регулирующий их правовое положение. Новый вид убежища — «временная защита» — позволит оперативно оказывать помощь, считают в ведомстве

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МВД предложило ввести новый вид убежища — временную защиту, его будут предоставлять иностранным гражданам «в связи с экстренным массовым прибытием их» в Россию, сообщил заместитель начальника внутреннего управления по вопросам миграции МВД Виталий Яковлев.

На данный момент законодательством предусмотрено три вида убежища — статус беженца, временное убежище и политическое (последнее предоставляет президент). Временная защита будет нацелена на «необходимость оперативного реагирования государства», отметил Яковлев. Представитель МВД добавил, что введение нового вида убежища позволит поставить определение правового статуса прибывающий на территорию России «на системные рельсы».

По словам Яковлева, законопроект планируется внести в правительство в четвертом квартале этого года.

Информация о лицах, которые ходатайствуют о предоставлении им временной защиты, будет конфиденциальной, добавил Виталий Яковлев. Для лиц, получивших временную защиту, будет сохранено право проживания в пунктах временного размещения (ПВР), содействия в проезде, сохранены гарантии медпомощи. Детально урегулировать защиту лиц с этим статусом предстоит правительству, сказал Яковлев.

Прибывший на территорию России будет подавать единое заявление на получение сразу всех видов убежища. «Мы упрощаем административные процедуры», — подчеркнул Виталий Яковлев.